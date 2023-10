Abusivismo nell’estetica: il convegno

Il fenomeno dell’abusivismo nel settore dell’acconciatura, dell’estetica, del tatuaggio, del piercing e delle lavanderie artigiane: se ne parlerà lunedì alle 17 nella Sala Rossa della Camera di Commercio Toscana Nord Ovest (Piazza 2 Giugno a Carrara) in occasione dell’incontro di approfondimento promosso ed organizzato da Cna Massa Carrara. L’iniziativa è rivolta alle imprese del territorio dei settori del benessere e delle lavanderie artigiane.

All’incontro partecipano in qualità di relatori Massimiliano Peri (presidente Acconciatori Cna Toscana e Presidente Nazionale Cna Unione Benessere e Sanità), Laura Costa (presidente Estetiste della Cna Massa Carrara), Luisella Bardoni (presidente per le Tinto-Lavanderie della Cna Toscana) e Paolo Bedini (presidente Cna Massa Carrara). Modera l’incontro Giacomo Cucurnia (responsabile dei settori del Benessere e delle Lavanderie Cna Massa Carrara). E’ prevista inoltre la partecipazione del tenente colonnello Cristiano Marella (comandante compagnia Carabinieri di Carrara) e del maggiore Aurelio Bordo (comandante del gruppo della Guardia di Finanza di Massa Carrara). Per partecipare all’incontro è necessario iscriversi contattando o scrivendo a Elisabetta Marchi della segreteria di Direzione della Cna di Massa Carrara allo 0585852941 o via mail marchi@cna-ms.it