Abusivi sotto indagine Sei persone denunciate per l’occupazione del Palazzo Malaspina

Sono stati denunciati a piede libero dai carabinieri della Compagnia di Pontremoli gli abusivi che avevano occupato il Palazzo Malaspina, nel centro storico sud della città. I reati contestati, secondo le notizie filtrate dal palazzo comunale, sarebbero l’occupazione abusiva e il furto di energia elettrica e di acqua pubblica. Gli ospiti illegali avevano infatti utilizzato un cavo volante per collegarsi ad una fonte elettrica attiva del vicino ex Convitto Marello oltre a un tubo by-pass per rubare l’acqua dallo stesso edificio. Il palazzo che un tempo aveva ospitato la locale caserma dei carabinieri e poi la biblioteca comunale era diventato da mesi un rifugio per sbandati e senza tetto, che non trovavano riparo solo occasionalmente per evitare di dormire all’addiaccio. Lo stabile era infatti diventato una specie di albergo in cui gli extracomunitari, arrivati forse con il treno, la sera puntualmente entravano con il solo obbligo di esibirsi in qualche acrobazia per superare un muro divisorio tra i due palazzi di proprietà della Provincia, da tempo chiusi e abbandonati.

Erano una decina le brandine dislocate nelle diverse stanze dove sono rimasti anche arredi degli uffici pubblici. Si suppone che per poter accedere al dormitorio di fortuna fosse necessario pagare un “pizzo” a qualche capataz d’occasione. Pensavano forse di poter agire indisturbati anche perché la visuale degli edifici vicini è parzialmente coperta. All’interno delle stanze c’era uno scenario di precarietà: avanzi di cibo ovunque, numerose bottiglie e lattine abbandonate nelle varie stanze, involucri di cellophane e carta stagnola. Poi materassi, molte coperte e altrettanti scatoloni utilizzati per allestire giacigli di fortuna. Senza contare le scritte e i graffiti sui muri. Il sindaco di Pontremoli Jacopo Ferri, dopo aver ricevuto la segnalazione del viavai serale anomalo, aveva sporto denuncia alla locale caserma dei carabinieri.

Così è scattato il blitz congiunto che ha visti impegnati 9 carabinieri e 3 agenti della polizia municipale all’alba di giovedì. E’ stato necessario sfondare il portone che gli abusivi avevano serrato dall’interno con dei lucchetti. L’irruzione è avvenuta senza che le persone che erano all’interno facessero opposizione. Un giovane nel tentativo di fuggire è saltato da una finestra del secondo piano ed è atterrato sul tetto di un piccolo magazzino a piano terra nel cortile interno che ha attutito la caduta: non ha subito alcun danno fisico nonostante il volo di una decina di metri. Il ragazzo infatti è riuscito addirittura a sgattaiolare via inseguito da un vigile, che per pochissimo non è riuscito a raggiungerlo. Più tardi il giovane è tornato sui suoi passi, forse per riprendere alcuni oggetti personali lasciati nel palazzo, e questa volta è stato bloccato dalle forze dell’ordine e portato in caserma assieme agli altri per la verifica dei permessi di soggiorno e altri adempimenti di rito. Rimane aperto il problema della salvaguardia dei due immobili di proprietà della Provincia che ogni anno li mette all’asta, ma nessuno li compra, anche se il prezzo scende. All’ultimo avviso per l’alienazione dei beni immobili il Palazzo Malaspina costava 350mila euro per 3 piani di complessivi 1.800metri quadrati, mentre l’ex Convitto Marello (2mila metri quadrati ) è stato messo in vendita per un valore a base d’asta di 250mila euro.

Natalino Benacci