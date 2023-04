Abbraccio agli eroi in divisa L’ultimo saluto del Questore "La sicurezza del cittadino è la nostra stella polare"

di Alfredo Marchetti

L’assistente capo Domenico Zorzino non ha tentennato un secondo: si è lanciato in acqua nel tentativo di salvare un uomo finito con la sua auto in un canale. Prima di pensare alla sua vita ha deciso che salvare quell’uomo fosse più importante. L’estremo gesto di grande altruismo, quell’ "abbraccio senza tempo" tra i due che avanzavano verso la morte, è stato ricordato dal questore Raffaele Cavallo durante la cerimonia del 171° anno dalla fondazione della polizia di Stato, ieri mattina nella sala della Resistenza di palazzo Ducale. Un esempio, quello dell’agente di Anguillara (Padova), che mostra l’attaccamento alla divisa, l’immenso senso del dovere che queste donne e questi uomini vivono quotidianamente. "L’assistente capo – ha detto il questore – è uno dei tanti agenti caduti nell’adempimento del dovere. Ma il corpo di polizia è questo: è nato per servire i cittadini, loro sono al centro del nostro imperativo categorico. Domenico è un esempio che lascia a tutta la polizia di Stato di grande dedizione. Va la mia gratitudine a lui e alla sua famiglia. I reparti mobili sono da sempre una presenza fondamentale e silenziosa".

Alla cerimonia di palazzo Ducale (evento spostato per maltempo da piazza Aranci) il prefetto Guido Aprea, il vescovo Mario Vaccari, la commissaria prefettizia Maria Rosa Trio, il presidente della Provincia Gianni Lorenzetti, i vertici delle altre forze dell’ordine, il consigliere regionale Giacomo Bugliani, i sindaci della provincia. "Festeggiamo la fondazione della polizia. Un anno è passato, il Covid è stato messo alle spalle. Questo ci ha permesso di ritornare nelle scuole da qualche settimana con il progetto sulla legalità: credo che la formazione sia imprescindibile per coltivarla. Abbiamo fatto incontri con anziani per sventare le truffe e da qualche settimana è tornato attivo il servizio di sorveglianza al Noa. I servizi essenziali sono garantiti, purtroppo però con strutture logistiche non ottimali: c’è una fase in evoluzione e alcune iniziative sono in programma. Abbiamo assistito allo sforzo congiunto per contrastare, anche con il teatro, il fenomeno della violenza di genere, con lo spettacolo “Legàmi 3.0…questo non é amore”. L’obiettivo era toccare le corde della sensibilità del pubblico. Abbiamo portato avanti la vigilanza nei centri storici e il contrasto allo spaccio di droga. Oltre 33596 sono le persone controllate, 12546 i mezzi. Ben 58 gli arresti e 977 le denunce. Altri 87 chili di droga sequestrati, 21 decreti di espulsione, 13 ammonimenti per stalking e 10 Daspo. Senza dimenticare i 4387 passaporti rilasciati e 675 porti d’armi". La parola è poi passata al Prefetto Aprea: "Ringrazio il questore. Sappiamo che tra un mese e mezzo ci lascerà: un onore averla conosciuta e aver lavorato con lei". "Il mio saluto – ha concluso Cavallo – va alle donne e agli uomini della polizia. Alle loro famiglie con le quali hanno condiviso i sacrifici"