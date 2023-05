"Abbiamo fatto tutto il possibile, adesso ripartiamo da e con Ricci"

"Si riparte da Ricci e con Ricci, è questo il mio auspicio e la mia sensazione. Una persona straordinaria che è stata in grado di conquistare una fetta importante della società civile e che ha saputo rappresentare il Pd e i valori della sinistra".

All’indomani della rielezione di Francesco Persiani a sindaco di Massa, il segretario provinciale Pd Enzo Manenti fa il punto, gira pagina e si prepara a scrivere il nuovo capitolo. "Abbiamo affrontato una sfida molto complicata e l’abbiamo giocata al meglio delle nostre possibilità. Pensiamo anche al fatto che se il centrodestra si fosse presentato con un candidato unitario e un accordo, la possibilità di fare il ballottaggio neppure ci sarebbe stata – aggiunge Manenti – Ci siamo invece impegnati per riuscire a ottenere il massimo anche da quei cittadini che avevano sostenuto altri al primo turno: tutto sommato ci siamo presi 3mila voti in più, vuol dire che il nostro percorso, giusto, lo abbiamo fatto. C’è stata poca coerenza politica nella destra: era impensabile che dopo lo strappo di marzo sarebbero tornati insieme dopo il 15 maggio. Invece si sono ricompattati, aumentando incredibilmente i voti per Persiani al secondo turno. Abbiamo fatto il possibile con le liste afferenti al centro sinistra, proponendo sia persone con esperienza amministrativa che molti giovani, la base per costruire la società di domani dal punto di vista amministrativo". Manenti si sofferma su Ricci, anche all’indomani delle sue parole "avevo dato la mia disponibilità fino a dopo le elezioni, adesso vediamo". "Il nostro candidato ha fatto una campagna corretta, è uomo di grande fair play. Mi auguro che rimanga, ha condotto una campagna elettorale eccellente. E’ segretario comunale dunque figura con responsabilità verso il partito, inoltre potrà essere in grado di dare la giusta indicazione di governabilità alternativa dall’opposizione".

