"Abbiamo Carrara nel cuore". L’entusiasmo dei campioni

Grandi protagonisti della conferenza sono stati i due super ospiti Dean Karnazes e Moustapha Ahmad, che prenderanno parte alla White Marble Marathon. Karnazes, atleta a stelle e strisce, vanta un passato di maratone e gare ai massimi livelli, corse in tutto il mondo. Lui che, in passato, ha avuto anche l’onore di essere stato invitato alla Casa Bianca e aver conosciuto Barack e Michelle Obama ed essere stato inserito dal Time tra le cento persone più influenti del mondo.

Tra i risultati di rilievo di Karnazes, anche la partecipazione alla Badwater Ultramarathon, la gara più dura al mondo. "Sono molto contento di essere qui - ha commentato Karnazes - e ritengo sia importante porre l’attenzione a maratone belle come questa. Ricevo un sacco di inviti, ma grazie anche all’amicizia che ho con Paolo Barghini, non ho saputo dire di no. Sono contento che White Marble Marathon stia crescendo anno dopo anno".

Per Moustapha Ahmad sarà invece un ritorno alla White Marble Marathon, avendola già disputata altre quattro volte. Per il runner libanese, tante vittorie e partecipazioni nelle maratone più importanti al mondo, inclusa la durissima gara Ironman. "Alla prima edizione ricordo che al traguardo eravamo circa 600 partecipanti - e ora siamo tre volte tanto. È indicativo di quanto la Marathon stia dimostrando serietà e capacità di crescere. Sono affezionato a questa terra e potrei scrivere un libro di quanto mi sono sempre trovato bene qui. Sto pensando per la prossima edizione di riuscire a portare a correre qui alcuni ragazzi libanesi, del mio Paese. Sarebbe una bella cosa".

I due atleti hanno poi ricevuto un riconoscimento, consistente in una statuina in marmo bianco. Per Karnazes una statuina in marmo con il simbolo della ruota di Carrara, mentre ad Ahmad è stata consegnata una vela.