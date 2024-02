"Abbiamo agito secondo la legge". La diatriba fra Comune e Querciola

Un braccio di ferro tra il Comune e la Mega Stone Factory. Una liquidazione giudiziale (la procedura che sostituisce il fallimento) della società concessionaria della cava 147 Querciola, che si è ritrovata i sigilli ai cancelli con 15 lavoratori rimasti a casa. Al centro di tutto la richiesta, al tribunale di Massa, dell’esercizio provvisorio avanzata dal curatore fallimentare Fabio Serini. Esercizio poi autorizzato dal giudice delegato, Elisa Pinna, fino al 31 luglio.

"Quando un’azienda entra in uno stato di difficoltà ci sono diversi strumenti per salvaguardarla - aveva specificato il curatore Serini -, l’esercizio provvisorio è tra questi. Il Comune, che è tra i creditori, mi ha inviato una pec dove scrive che è stata avviata la procedura di fallimento e ho 30 giorni per oppormi. Quindi togliendo la concessione dell’agri marmifero rischia di perdere 2 milioni e mezzo di euro, denaro pubblico".

Non si è fatta attendere la replica sella sindaca Serena Arrighi. "Per quanto mi riguarda il Comune, e questa amministrazione in particolare, non sono mai rimasti immobili nella gestione di nessuna delle problematiche che coinvolgono cave e concessioni, sempre nel rispetto delle normative e delle istituzioni. Ci aspettiamo dunque che il curatore faccia altrettanto - prosegue la sindaca -. Siamo consapevoli che quella della Mega Stone Factory sia una vicenda delicata perché anzitutto coinvolge 15 lavoratori, ma come istituzione siamo tenuti ad applicare quanto previsto dal regolamento comunale che nel caso di fallimento di un concessionario prevede esplicitamente l’avvio del procedimento di decadenza e noi, come abbiamo sempre fatto e sempre faremo, vi abbiamo dato seguito. Si tratta comunque di una procedura ancora aperta di cui stiamo valutando tutte le implicazioni con i nostri legali ed attendiamo eventuali controdeduzioni da parte dell’azienda".