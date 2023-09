A vela nel golfo Sfilano le barche solidali

Dal Club Nautico di Marina una flotta di barche pronta per partecipare a Marelibera, il festival della vela solidale giunto alla sua decima edizione che si terrà alla Spezia dal 29 settembre al primo ottobre. Asd Mad, Mure a dritta, con tre barche del progetto ’Una vela per la rinascita’, partecipa con donne che stanno attraversando un periodo di difficoltà a causa di importanti patologie o in seguito a maltrattamenti. Area 51 arriverà alla Spezia con una barca in grado di accogliere disabili fisici con i loro accompagnatori. Sono le prime iscritte dal litorale carrarino, ma la lista si allunga di giorno in giorno grazie all’invito a partecipare che i dirigenti del Club fanno ai propri soci. Marelibera è il festival della vela solidale, manifestazione che chiama a raccolta tutte le associazioni che operano nel sociale attraverso la navigazione a vela, a favore di persone con disabilità motoria o intellettivo-relazionale, minori a rischio o in carico alla giustizia minorile, persone fragili o con disagio sociale.

Una tre giorni di sport, laboratori, concerti, musica, scienza veleggiate e uscite in mare sulle barche messe a disposizione da sezioni della Lega Navale, associazioni sportive, circoli velici e armatori privati, tutti chiamati a partecipare a questa gara di solidarietà per dare a tutti la possibilità di navigare. L’organizzazione è curata dall’associazione La Nave di Carta, che vent’anni fa insieme a Fondazione Exodus, Non Solo Vela, Mal di mare ha dato vita all’Unione Italiana vela solidale che oggi riunisce le principali associazioni che operano nel sociale attraverso la navigazione a vela. ."Il movimento della vela solidale, realtà diffusa in tutta Italia, ha preso le mosse alla fine degli anni novanta proprio alla Spezia dove si sono tenuti i primi convegni tra chi cominciava a portare per mare persone con disabilità fisiche o problemi di salute mentale, giovani con problemi di dipendenza o disagio sociale." spiega Marco Tibiletti, presidente dell’Unione Italiana Vela solidale.