’A tu x tu’ Viaggio sensoriale nella natura

E’ un viaggio attraverso la natura, richiamata in dettagli a volte potenti a volte leggeri, che spaziano dagli spigoli vivi alle forme morbide e arrotondate. Un’esperienza sensoriale che si trasforma opera dopo opera in un cammino nello spirito, nelle anime dei due autori, allieva e maestro, in cui i percorsi si susseguono e si fondono, si dividono e si mescolano, come luce e ombra nella quotidianità dell’esistenza. Marmo nero e bianco che si sovrappongono senza soluzione di continuità. A fare da Virgilio e Beatrice ai visitatori in questo viaggio sono gli stessi autori, Pier Giorgio Balocchi e Beatrice Taponecco, ritratti in una gigantografia all’ingresso della prima sala mentre ‘camminano’ verso gli ospiti. Un’inaugurazione che ha sorpreso ed emozionato il pubblico presente a Palazzo Binelli per la mostra ‘A tu x tu’ curata da Maria Mancini.

"E’ il terzo grande evento di questa stagione e siamo quasi al completo ormai con mostre, esposizioni e iniziative fino al prossimo anno – ha sottolineato il presidente della Fondazione CrC, Enrico Isoppi -. E’ la dimostrazione dell’importanza della sede della Fondazione, come polo culturale e artistico della città. Questa mostra rappresenta l’ambizione che ogni istituzione che vuole fare cultura deve avere: la qualità nel segno della continuità. Non abbiamo solo due artisti ma il simbolo dell’importanza del tramandare il sapere e la conoscenza: il maestro di scultura che ha formato generazioni di giovani studenti dell’Accademia e l’allieva, ora già scultrice affermata, che potrà trasmettere a sua volta il sapere". L’assessora alla Cultura, Gea Dazzi, ha evidenziato il significato sotteso alla mostra, "un dialogo importante con la natura, in una connessione, un dialogo in armonia fra due creature umane e l’universo". "La mostra è una sintesi completa – ha rimarcato la curatrice Mancini -, una visione estetica che si alimenta da un lato dal vivere insieme quotidiano e dall’altro dalla matrice da cui si parte che è la stessa. La scultura è raffinata, il virtuosismo prezioso. Le opere collocate seguono degli accostamenti di tipo poetico cercando di individuare richiami alla forma. La chiave di lettura richiama la natura come punto di ispirazione, matrice ispiratrice dell’arte perché la natura stessa è di per sé una grande opera d’arte".