A tu per tu con l’astronauta Disegni... spaziali in gara per l’incontro con Malerba

L’occasione di stare a tu per tu con un astronauta è di quelle da non lasciarsi sfuggire. E’ iniziata lo scorso 15 agosto la gara per bambini da 6 a 11 anni, residenti nei territori di Massa-Carrara e La Spezia e promossa da Fosdinov’Idea, denominata “Festival tra scienza, fantascienza e fantasy“ che si svolgerà dal 9 al 10 settembre a Fosdinovo, in forma gratuita.

E’ ideata dall’Associazione Spezzina Astrofili IRAS, in collaborazione con altre associazioni sia nazionali che locali. E la presenza al festival di Franco Malerba, primo astronauta italiano ad aver fatto parte dell’equipaggio dello Space Shuttle Atlantis nel corso della missione STS-46, ha dato l’input per lanciare il contest “ATestaInSu“ che consentirà ai bambini di vivere un’esperienza unica con l’astronauta. I piccoli dovranno realizzare e inviare entro il 3 settembre disegni, poesie e modellini aventi un tema spaziale.

Contributi che avranno spazio espositivo lungo le vie di Fosdinovo nei due giorni dell’evento. Ognuno dei partecipanti riceverà un gadget ricordo mentre i primi 100 che risponderanno potranno interagire direttamente con Malerba durante l’incontro che si terrà a Fosdinovo al Parco della Torretta, domenica 10 settembre alle 10.30.

Si devono inviare gli elaborati all’indirizzo [email protected] e per quanto riguarda i modellini, ne vanno inviate le foto. Il materiale artistico dovrà essere consegnato nei punti di raccolta sparsi per il territorio, che saranno indicati nella email di risposta a quella di richiesta di partecipazione. Per info: fosdinovidea.it

Roberto Oligeri