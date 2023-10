A tu per tu con Dante. Cittadini fa conoscere da vicino il Sommo Poeta

La Lunigiana in tutte le sue sfaccettature: c’è tutta la cultura, i prodotti tipici, i cibi, i paesaggi, il carattere della gente. Tutto raccontato attraverso la storia di Dante, del suo esilio nelle terre di Moroello Malaspina che lo ospitò dal 1306. Il commercialista Giovanni Cittadini, di Tresana, ha messo tutto l’amore per la sua terra e le sue ferrate conoscenze sul Divin poeta e ha dato alle stampe ‘Come l’uomo s’etterna’ Marco Serra Tarantola editore. Il volume, che in 280 pagine racconta dettagli storici e verosimili del viaggio di Dante in terra di Lunigiana, è stato presentato nell’ultima conviviale del Rotary Marina di Massa del Centenario, organizzata dal presidente Paolo Cellai nella suggestiva cornice del Doride suites boutique hotel di Marina di Carrara.

Lo scrittore, intervistato dal collega Emanuele Giorgi, ha parlato della genesi del suo libro, nato dallo spirito di un gruppo di lunigianesi che in occasione dell’anno dantesco hanno deciso di riunire le energie con manifestazioni culturali di vario genere per ricordare il passaggio dell’autore della Divina commedia in queste terre. "Anche i commercialisti hanno un’anima – ha spiegato Cittadini _. Nella mia terra c’è il castello di Giovagallo e il comitato di appassionati ha dato il via nel 2021 a iniziative culturali, studi e ricerche. Da qui l’idea del libro che raccontasse il passaggio di Dante in questa terra che fu quella che più di altre lo influenzò nella stesura della Divina Commedia>. Così un modo per avvicinarsi a Dante, scoprire che il Sommo poeta aveva debolezze, amava la buona cucina e le belle donne, e qui come altrove impiegò la sua profonda curiosità per l’essere umano che lo portò a scrutare universalmente i meandri dell’anima.