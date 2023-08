A Tresana di scena scrittori e chef Dodici autori per un ’Castello di libri’

di Michela Carlotti

Prosegue oggi la due giorni "Un castello di libri" iniziata ieri nella piazzetta del Castello Malaspina. Sottoposto ad un’imponente opera di ricostruzione di cui si è fatta coraggiosamente carico la Fondazione Defendente Maneschi, l’antico maniero con le due caratteristiche torri, è quasi tornato agli antichi splendori e per l’occasione aprirà le porte ai visitatori. Una location che il sindaco di Tresana vuole lanciare come tappa storica e turistica: antico possedimento dei marchesi Malaspina dello Spino secco che si erge al culmine della piana del fiume Osca, con vista sulle Apuane, ora si presta ad accogliere la kermesse letteraria. "È stata ultimata la parte della torre quadrangolare in cui l’erosione si è sviluppata in senso orizzontale, per cui la ricostruzione è stata più semplice – spiega il sindaco Matteo Mastrini – resta la parte circolare erosa in verticale e che richiede una tecnica più complessa". Lavori in corso quindi ma molto è stato fatto: con gran parte del castello recuperata, si è aperta la scena sulla piazzetta e gli autori, 12 in tutto. La giornata di ieri ha visto la presentazione di “C’era una volta la Madia“ con lo chef Rolando Paganini, a seguire la scrittrice Emilia Petacco con “Chiacchiere in cucina“ e la poetessa Marina Pratici col suo “Bambine negate“. La sera si sono susseguiti gli autori Matteo Manzin con “La Cascina delle piane“ e Paolo Bissoli con “Paesi di Lunigiana“; poi il giornalista Andrea Cosimini con la sua prima fatica letteraria “Paolo Conte e Woody Allen, solo per una sera. Un duetto inedito“.

Le presentazioni riprendono oggi, sempre dalle 18, con gli autori Lido Barani e la “La valle della luna“, Corrado Leoni con “Partigiani non santi, ma combattenti“ e Sandro Santini con “Lunigiana, Valtaro e la Regione del Monte Gottero“. Il dopocena è affidato agli scrittori Daniela Picciolli con l’opera “Emozionarsi, parole nuove per antiche storie“, Giovanni Cozzolino e Sabrina Ulivi con “Il sistema umano" e Claudia Cella che chiude la serata con “Il coraggio di scegliere“. L’evento, organizzato dal Comune, vede la collaborazione della Fondazione Defendente Maneschi, della Pro Loco ed il patrocinio dell’Unione dei Comuni. Non manca l’enogastronomia con panigacci, vini, prodotti tipici e la musica. "Ringrazio la Fondazione Maneschi – aggiunge il sindaco – per la preziosa disponibilità ad aprire il castello e, prima ancora, per l’enorme sforzo intrapreso per la ricostruzione di questo straordinario bene. Da qui passerà una parte importante della progettualità turistica".