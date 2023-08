A Torano il trionfo del dialetto Con la poesia ’Divers da chi’ i piccoli della Finelli sul podio

Grande successo di pubblico per la quinta edizione del premio di poesia dialettale ‘Sot’ l steda d’Tora’n’, che si è svolto martedì sera nell’ambito della manifestazione ‘Torano notte e giorno’. A vincere il premio dedicato alle scuole di tutto il territorio sono stati i bambini della quinta A della scuola primaria ’Finelli’ con la poesia ‘Divers? Divers da chi?’. Una poesia scritta di loro pugno che è piaciuta per il significato e per la spontaneità. A ritirare l’attestato una delegazione di bambini e bambine della Finelli accompagnati dalla maestra Stella Chiodo.

Numeroso il pubblico che ha partecipato come ogni anno alla serata organizzata dal comitato Pro Torano e da Ugo Ganapini. Ha vinto il premio sezione adulti Maria Antonietta Bonaldi con ‘Un Bicer ‘d vita’, secondo posto per Mirco Del Vecchio con ‘Bagash 1906’, terzo per Marta Tongiani con ‘L vec’. A premiare i vincitori c’erano gli assessori regionali Alessandra Nardini e Giacomo Bugliani, l’assessore del Comune di Carrara Carlo Orlandi e il presidente di Nausicaa Antonio Valenti. A decretare i vincitori la giuria composta da Carla Breschi, Gualtiero Magnani, Riccardo Forfori e dalla presidente della giuria Albertina Buffoni e dal segretario Ugo Ganapini. Una serata dedicata all’identità e all’uso del dialetto fatto conoscere dagli organizzatori nelle scuole durante l’intero anno scolastico.

Questo il testo della poesia firmata dagli alunni della 5 a dalla loro maestra Stella Chiodo: "Le rose a d’èn róse le viole a d’èn blu la zénta a d’è diversa p’r lo pu. Chi alt cóm un zigant chi bas cóm un fant, chi séc cóm un fusèd, chi grós cóm un tordèd, ma zira e arzira a sian tuti d’l mónd un anèd. Chi al camin cón le só ganbe o chi cón le rotède, s i vó, i pó ariv a le stède. La diversità a d’è normale, ma ‘l pu d’le volte al pó far mal, se an s sa amár, méntr a d’è un valór pìr chi i l’abraz cón ‘l cór. Divers? Divers da chi? Ma dim un po’, mé a sirè divers da tè? E tè divers da mé? Oh bèlo!! Ma a sian uniti dal rispet, mé p’r tè e te p’r mé. E sól cusì a ‘ndarén ‘ncóntr al’av’ntura senza nemanc un brisin d paura". La manifestazione ‘Torano notte e giorno’ quest’anno dedicata a Pinocchio e al Paese dei Balocchi prosegue fino al 13 agosto con un ricco calendario di iniziative e il punto ristoro nella piazza principale.

Alessandra Poggi