A Teké la mostra Lgbt Vetrine prese a calci

Danneggiata la vetrina della galleria Tekè di via Santa Maria. A qualcuno non è piaciuta la mostra sull’identità di genere e ha preso a calci la vetrata che contiene l’opera ‘La pecora nera’ di Irene Cordoni e Xenia Guscina dedicata al tema transfemministe – queer. Il antisfondamento ha imedito i frantumi, ma il gesto ha suscitato lo sdegno degli artisti. Adesso l’idea è di rivolgersi alle forze dell’ordine per fare chiarezza su quanto accaduto. Il progetto di Tekè prevedeva di cambiare veste alle sue 17 vetrine esterne ispirandosi all’intersezionalità delle lotte su temi civili e sociali, invitando altrettanti artisti a disegnarle su sfondo fucsia con la tecnica dello scratching sul tema comune: ‘Love is love non ci basta più’, un modo per rivendicare la necessità di affrontare a livello artistico il diritto all’identità di genere. L’opera ‘La pecora nera’ è stata curata dal centro di documentazione Aldo Mieli e Giorgia Redoano, Carrara Città Creativa Unesco, Aps Oltre, Mudac, Carrara Studi Aperti, ‘La luce rossa’. "La pecora nera allestita nell’ambito del progetto ‘Riconciliarsi’ curato da Maria Rosa Sossai, prodotto dal Mudac e supportato dal Comune – scrivono dall’associazione Tekè di Juan Carlos Allende – è stata presa a calci, come ben si vede dalle impronte di scarpe rimaste sui vetri. E meno male che il progetto tratta di ‘riconciliare’. Le vetrine sono state disegnate da diversi artisti che condividono con noi lo spirito della galleria e del laboratorio di serigrafia ‘La luce rossa’. Pensiamo non sia un gesto casuale, date le critiche e le polemiche ricevute proprio per alcune opere esposte nelle vetrine e per i temi trattati".

Alessandra Poggi