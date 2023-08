A Spasso col Delitto, Massa si Tinge di Giallo

Prima edizione, stasera, di ’A spasso col delitto, la città si tinge di giallo’ nel centro storico di Massa. Un’idea nata da alcuni commercianti del Centro commerciale naturale ’Massa da vivere’ questa primavera e che è stata accolta con entusiasmo dall’associazione Gioca Mistero e inserita all’interno della rassegna ’Un’estate da vivere’. In questi giorni più di 50 ’detective’ si sono iscritti all’indagine ambientata negli anni Trenta chiamata ’La straniera vestita di bianco’ e i posti sono andati esauriti in poco tempo. Sarà possibile comunque partecipare come spettatori dell’indagine nelle vie del centro, osservare le installazioni e gli attori (nella foto) che con i commercianti saranno parte attiva della storia. Divertenti e originali siparietti animeranno il centro storico durante la passeggiata alla ricerca degli indizi. Partenza alle ore 21 in piazza Martana e arrivo in piazza Aranci dove verrà svelato il misterioso assassino. "Impossibile svelare altro del percorso degli investigatori, per non rovinare l’indagine – dice Elisabetta Zanetti, presidente del Ccn – ma per tutta la sera si alterneranno colpi di scena con attori che ad esempio si affaceranno dalle finestre, usciranno dai negozi urlando e interagiranno con i negozianti. Per scoprire di più dovete assistere a questa originale serata".

La rassegna ’Un’estate da vivere’, di cui fa parte ad esempio ’La notte dei bambini’, è realizzata dai commercianti associati al Ccn con il patrocinio del Comune. I commercianti ringraziano per il sostegno Confcommercio Lucca e Massa Carrara, Confimpresa Master Formazione, PiùMe, Hotel la Bussola e Servizi Industriali Srl.