A San Pio X il libro in dialetto di Dino Eschini

Sarà presentato oggi, alle 17, all’auditorium di San Pio X, il libro "Puisie fole sentimenti d’una Massa ch’a me pare ‘ncammò bella" (Tara Editoria), scritto in dialetto massese da Dino Eschini, molto noto per la sua attività di diacono della Diocesi nonchè per molti anni presente al patronato Acli. Dopo la prima presentazione alle Stanze del Guglielmi, Eschini ripropone la sua raccolta dialettale che sarà interpretata da due eccellenti attori: Fernando Petroli e Fabio Cristiani. Il profilo critico sarà a cura della professoressa Rosaria Bonotti. Interverranno Giacomo Bugliani, consigliere regionale, Daniele Tarantino e Angela Maria Fruzzetti di Tara Editoria.