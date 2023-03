"A rischio le frazioni di Licciana Nardi"

Sono arrivati due nuovi medici di famiglia a Licciana, Martina Morra e Mattia Vasoli, ma per il capogruppo di opposizione Francesco Micheli non bastano a eliminare il rischio che i cittadini si trovino senza assistenza. "Un problema che si presenterà soprattutto per Licciana, Monti e Tavernelle. Qui infatti resterà solo un medico a disposizione. I nuovi professionisti si stabiliranno al Masero – spiega il consigliere – lasciando parzialmente scoperta la frazione di Terrarossa. Una situazione questa, che comporterà servizi essenziali ,come l’accesso alla salute, resi difficoltosi specie per i cittadini più anziani e fragili".

L’opposizione chiede quindi all’amministrazione di garantire ai medici la possibilità di stabilirsi a rotazione settimanale in tutte le frazioni offrendo loro le condizioni necessarie per svolgere la propria professione, mettendo a disposizione i locali da adibirsi ad ambulatorio.