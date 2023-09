A passo d’asino sui monti. Grande successo a Resceto per l’iniziativa con i bambini

Successo della seconda giornata di "A Passo d’asino alla scoperta della via Vandelli e dintorni" un’iniziativa portata avanti dall’Associazione Resceto Vive. La giornata ha visto il coinvolgimento degli alunni della Scuola "Le Grazie" - Primavera Infanzia Primaria Paritaria di Massa che, accompagnati da genitori ed insegnanti, hanno fatto in compagnia degli asinelli un percorso di circa 3 km attorno al paese di Resceto per poi ricongiungersi con la storica via Vandelli.

Durante il percorso i ragazzi sono stati accompagnati dall’esperto botanico, Livio Bonini, che ha illustrato i segreti e le peculiarità della vegetazione circostante e dai "saggi" del posto che hanno raccontato storie, leggende e tradizioni di quei boschi impersonati da Guido Bertucelli, che hanno raccontato storie, leggende e tradizioni di quei boschi.

A metà percorso la carovana si è rifocillata con una ricca e salutare colazione preparata dalle volontarie dell’associazione, per poi riprendere il cammino fino in paese dove è stata accolta dal pastore di Resceto, Dario Fialdini, che ha mostrato la lavorazione e trasformazione del latte in formaggio e offerto assaggi di formaggio e ricotta ai presenti. L’evento si è svolto sotto il controllo e lo sguardo vigile del Soccorso Alpino Stazione di Massa che l’associazione ringrazia per il puntuale supporto.

Soddisfatto Riccardo Fialdini, presidente dell’associazione Resceto Vive: "Siamo estremamente soddisfatti per questa seconda giornata, si tratta di un’iniziativa "nuova" per noi che sta però riscuotendo un enorme successo. Il merito va come sempre a tutti i volontari dell’associazione Resceto Vive che, grazie al loro contributo e costante impegno, stanno veramente facendo rivivere Resceto. E’ un’iniziativa alla quale teniamo molto, permette di far conoscere ai più giovani la natura, viverla in modo rispettoso e pacato e allo stesso tempo di apprendere la storia e le tradizioni dei nostri luoghi, insomma tutto ciò che ci prefiguriamo di promuovere e valorizzare attraverso l’associazione".

A proposito, quali sono i programmi per il futuro? "Onestamente il 2023 è stato, fino ad ora, un anno entusiasmante e, a detta anche dei soci più anziani, un anno così pieno di attività, entusiasmo, unità e partecipazione, non si vedeva da decenni a Resceto: questo è indice che siamo sulla strada giusta. Nei prossimi mesi abbiamo in programma la "Castagnata", probabilmente un’altra giornata dell’evento "A passo d’asino alla scoperta della via Vandelli e dintorni", e poi c’è il Natale e l’immancabile Festa della Befana da organizzare. Abbiamo una riunione dell’assemblea dei soci nei prossimi giorni e sarà occasione per discutere di tutto".

A. M. Fruzzetti