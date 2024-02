"A Palazzo Ducale: il monologo "75 e non li dimostro" celebra la Costituzione al femminile"

A Palazzo Ducale torna in scena la... Costituzione. Venerdì, alle 18, nel Salone degli Specchi, sarà rappresentato infatti il monologo "75 e non li dimostro", scritto da Fabio Cristiani, in omaggio alla Costituzione Italiana. È una declinazione tutta al femminile, quella dell’impianto drammaturgico creato da Cristiani, che vuol mettere in risalto la Costituzione come donna. E alle donne, e in particolare alla madri costituenti, il format teatrale dedica il suo focus. La voce recitante sarà quella dell’attrice massese Cinzia Sbrana, mentre gli intermezzi musicali saranno affidati al musicista David Marras e alla cantante Lara Bertelloni. Supporto tecnico di Ferdinando Martinucci. L’evento è patrocinato dalla Provincia e dall’associazione culturale Insieme. L’ingresso è libero.