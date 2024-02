A marzo i servizi si trasferiranno nei moduli

Si è tenuta ieri con i Comuni di Massa, Carrara e Montignoso, l’azienda sanitaria e i sindacati Cgil, Cisl e Uil la cabina di regia sugli interventi nelle strutture sanitarie. Nell’incontro di ieri "sono stati confermati i tempi, fino a luglio, per gli interventi negli edifici sanitari di Monterosso – scrive l’Asl –. Come da proroga in accordo con i vigili del fuoco verranno eseguiti tutti i lavori compresi i trasferimenti per non interrompere l’erogazione dei servizi sanitari. Fino a quando non saranno attive le nuove strutture, le attività verranno regolarmente garantite nelle attuali sedi di erogazione, senza cambiamenti per i cittadini". Per la palazzina H sempre a Monterosso "la fine dei lavori è prevista per il mese di marzo - specifica l’azienda -, nello stesso mese verranno attivati gli ambulatori mobili già installati. Anche per l’attivazione dei servizi al piano rialzato si fa fede al mese di marzo". All’ex pronto soccorso sempre nel Monoblocco invece l’Asl sottolinea che "è terminato il trasferimento dell’endocrinologia e quindi l’attività è andata in continuità senza interruzione dei servizi per i cittadini, mentre a breve inizierà il trasferimento, sempre all’interno dell’ex pronto soccorso, della reumatologia". Alla Rsa di Fossone "i lavori di adeguamento vanno avanti, con la prima parte di maggio come data limite per l’avvio del servizio delle cure intermedie". Sulla Casa di comunità di Massa l’azienda sanitaria ha confermato che "l’iter progettuale prosegue in maniera regolare e l’entità esatta dell’incremento dei costi, comune a tutti gli interventi edilizi, è in fase di accertamento da parte del team di verifica del progetto. Tale aumento non influirà sulla realizzazione dell’opera essendo disponibili le relative risorse"