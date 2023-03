"A Marina la sindaca ha fatto un harakiri politico"

Il commissario provinciale della Lega Nicola Pieruccini interviene sul recente incontro della sindaca Serena Arrighi con gli abitanti di Marina, per dire che quell’incontro è stato un "harakiri personale e politico". "Dal punto di vista politico è stata una vera e propria débâcle – prosegue Pieruccini – per l’assenza di tutti i consiglieri comunali del Pd e della vice sindaca Roberta Crudeli. In molti hanno notato anche l’assenza della fedelissima capo di gabinetto Marella Marchi, pagata con un emolumento extra stipendio di mille euro per ore di straordinario obbligatorie, che avrebbe appunto dovuto essere presente. Dai cittadini sono arrivate un fiume di richieste, tutte inevase o soddisfatte con risposte approssimative, come quelle di Riccardo Canesi sui temi di sicurezza ambientale. La riunione ha riempito la sala di persone portatrici di aspre critiche e suggerimenti, e non sono mancati i toni accesi per le prese di posizione dell’assessore Moreno Lorenzini, accusato di non rispondere al telefono e di non aver consegnato i documenti richiesti relativi al rapporto fra porto, Nca, turismo e litorale. Dalla sindaca non ci sono stati precisi impegni, ma solo un atteggiamento a volte anche supponente anche sul premio Lunezia, che ha riferito non si faccia per una sua decisione".