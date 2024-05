A Marina contro le barriere. I disagi quotidiani dei disabili ’misurati’ dall’8ª Carrozzabile

Sarà sabato 18 il grande giorno della Carrozzabile. Riprende dopo uno stop dettato dalla pandemia la passeggiata dimostrativa nel corso della quale rappresentanti delle istituzioni sono invitati a sedersi sulle carrozzine per fare i conti con le difficoltà che incontrano i disabili. Un percorso con partenza alle 9 da piazza Menconi, proseguendo poi in via Garibaldi, via Capitan Fiorillo fino a via Felice Cavallotti. All’incrocio con via Parma ci sarà il giro di boa per tornare in piazza Menconi, dove si terrà la premiazione degli studenti vincitori del concorso ‘La tua CarrozzAbile’ dedicato al tema ‘Disabilità e sport’. Concorso al quale hanno partecipato 13 scuole, con 43 classi e 634 giovani studenti per totale di 404 elaborati fra disegni, temi e poesie.

"Partiamo sempre dalla scuola con questa manifestazione - spiega l’atleta paralimpico, scrittore, ideatore e organizzatore dell’evento Nicola Codega -. La carrozzabile è la bambina che non ho mai avuto, nata 8 anni fa e ora è una grande realtà. I bambini sono il fulcro per il futuro per questo nell’edizione 2024 ho deciso di assegnare anche una borsa di studio all’opera che più mi è rimasta nel cuore". Da tutto questo prende forma la passeggiata con bandierine per segnalare le asperità del terreno. "Gli amministratori devono impegnarsi - dice l’assessore allo Sport Lara Benfatto anche nel team organizzativo dell’evento -, è un esercizio di empatia verso la cittadinanza per trasmettere le difficoltà quotidiane di chi ha una disabilità. E’ necessario progettare nuovi modi di accessibilità". Poi l’assessore ai lavori pubblici Elena Guadagni. "Non più interventi spot, ma un piano ben strutturato. Abbiamo iniziato un cammino con la nomina dell’architetto Stefano Demi in merito al piano Peba. Ora gli inteventi riguardano Largo Alpini e via Bertoloni poi via Capitan Fiorillo. E’ necessario lavorare suiovani per abbattere barriere mentali". Infine l’ufficio scolastico provinciale con Vincenzo Genovese. "Seguiamo questo progetto ormai consolidato coinvolgendo tutte le scuole della provincia". Testimonial saranno l’ex portiere della Nazionale Gigi Buffon ed Edoardo Laquidara dell’associazione Danzabilmente. Main sponsor il centro commerciale MareMonti, l’Ortopedia Michelotti, Sm Comunicazione Digitale, Allianz Carrara di Loris Simoncini, Italian Stone Source e il Consorzio Balneari rappresentato ieri da Elena Bottari. L’evento è patrocinato dalla Regione Toscana, Commissione regionale pari opportunità, Osservatorio provinciale sulla disabilità, Ufficio e scolastico territoriale e dal Comune.