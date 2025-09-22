A lezione di sicurezza e legalità. Scolari con gli angeli del soccorso

Lezioni di sicurezza a bambini per conoscere i rischi della quotidianità, a scuola, per strada e nel tempo libero. Lo scopo è quello di sensibilizzare i più piccoli sull’importanza di sentirsi sicuri, dotandoli di competenze per riconoscere forze dell’ordine o chi potrebbe essere loro di aiuto. Per questo il Comune di Pontremoli ha pensato a una giornata in cui, attraverso il gioco, aiutare i più piccoli a conoscere la sicurezza, chi ci protegge, chi tutela la nostra quotidianità. Le forze dell’ordine assieme a varie associazioni sono scese in piazza con i loro mezzi per coinvolgere i giovani. La giornata è stata aperta dal sindaco Jacopo Ferri che ha dato il benvenuto al prefetto Guido Aprea, al questore Bianca Venezia e ai comandanti delle diverse forze dell’ordine davanti a una folta platea di studenti delle scuole cittadine e un numeroso pubblico. Sul palco è arrivato anche l’olimpionico Aldo Montano che ha preso parte a un assalto dimostrativo di scherma a cura delle Fiamme azzurre della Polizia penitenziaria.

"Organizzare questi eventi è importante - ha detto il prefetto - perché ci dà l’occasione di riflettere sulla sicurezza stradale e far vivere la legalità ai giovani, non solo un’esibizione di mezzi che tra l’altro sono molto moderni. Il rispetto delle regole è importante e con l’uso di alcuni mezzi significa far provare la legalità comportamentale". Molto seguito dai più piccoli lo spettacolo di Geronimo e Tea Stilton, mascotte dell’evento. L’assessore Clerici ha illustrato il progetto sull’educazione alla sicurezza che ogni anno prevede una giornata di attività. "Non è un evento spot ma un’agenda con progetti articolati nelle scuole - ha proseguito -. Geronimo l’abbiamo fatto rientrare in questo percorso per il tema della legalità, sperando di seminare le basi per una comunità rispettosa. E’ stato un successo ’stratopico’ per usare uno slang legato al mondo del topo creato da Elisabetta Dami". E la pièce del personaggio ha fatto esplodere l’entusiasmo degli alunni. Geronimo non è un eroe senza paura, ma nonostante questo riesce sempre a raggiungere la meta, grazie all’umorismo e alla capacità di vedere il lato positivo della realtà. Un messaggio di speranza che insegna ad avere fiducia in se stessi.

Piazza Italia ha assistito ad un vero e proprio dispiegamento di mezzi da mostrare ai giovani. I carabinieri hanno portato veicoli diversi tra cui motoslitta, jeep, moto, manichini con uniforme e materiale multimediale; la polizia municipale invece ha esibito l’auto di servizio, due scooter, un tele laser e ha allestito un percorso di guida sicura, mentre la Protezione civile ha organizzato la propria area con una tenda e una jeep. I volontari hanno insegnato ai più piccoli come parlare alla radio, come comportarsi in caso di terremoto o di allerta, spiegando loro a cosa corrispondono i vari colori di allarme. I Vigili del fuoco invece hanno spiegato ai bambini l’attività di competenza sfoggiando un’autopompa, gommoni da rafting e moto d’acqua. Al Campo di scuola di guida sicura è stato divertente vedere i piccoli guidare le mini auto seguite dai vigili urbani. Molto seguite le prove da pompiere, l’uso delle scale e il tunnel. Applausi a scena aperta alle esercitazioni del gruppo cinofilo dei carabinieri che hanno mostrato come sia spesso fondamentale la presenza dei cani addestrati.