A lezione di legalità dalla polizia La passione che va oltre una divisa

Non solo una lezione di legalità, ma un invito alle giovani generazioni a sostenere le battaglie contro la criminalità fornendo la loro energia e consapevolezza. Le parole degli uomini dello Stato da anni impegnati in prima linea e quelle di Giuseppe Antoci che da anni è diventato un obiettivo della mafia hanno emozionato i ragazzi dell’istituto "Parentucelli Arzelà" di Sarzana. Due ore intense che hanno messo in luce l’aspetto umano dei protagonisti: dalla passione quasi rabbiosa di Giuseppe Antoci di continuare la sua battaglia, alle sollecitazioni del Questore vicario della Spezia Carmine Ingrosso e del dirigente del commissariato di Carrara Daniele Manganaro rivolte ai ragazzi di non scegliere mai la strada del silenzio. Invitandoli a studiare, capire e conoscere andando così a dare manforte all’esercito composto da tante persone impegnate nella lotta per far prevalere la giustizia.

Giuseppe Antoci, ex presidente del Parco dei Nebrodi e presidente onorario della fondazione ‘Antonio Caponnetto’ è stato l’ospite della scuola superiore sarzanese. Al suo fianco c’era Daniele Manganaro, il poliziotto che nel 2016 sventò l’attentato della mafia contro Antoci, l’uomo che si è battuto contro le truffe sui fondi assegnati dall’Unione Europea ai terreni controllati dalla mafia e grazie al suo protocollo, diventato legge nazionale, ha smantellato un sistema milionario. Antoci vive sempre sotto scorta: qualche mese fa dalle intercettazioni della Dda di Messina è riaffiorata come una condanna l’intenzione della mafia di ucciderlo. "Ci sono due modi di morire – ha spiegato ai ragazzi – per un attentato al quale poi farebbero seguito cerimonie, lapidi e ricordi. Oppure morire ogni mattina non riuscendo a guardare negli occhi le proprie figlie per aver fatto finta di niente, aver taciuto di fronte all’illegalità. Per questo chiedo ai ragazzi di non piegarsi mai e di non accettare neppure la mentalità mafiosa tenendo a mente i valori della nostra Costituzione. Ho pensato spesso di aver messo a repentaglio anche la sicurezza dei miei cari ma sono stati proprio loro, a darmi il sostegno così come gli amici che hanno sempre parlato al plurale".