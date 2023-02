Un corso fotografico per sostenere il reparto di radiologia senologica di Massa Carrara. Alessandro Colle, professionista del settore, seguirà i 20 partecipanti durante le cinque lezioni teoriche e due uscite esterne. un insegnate prestigioso, entrato ormai da anni nella classifica dei 100 migliori fotografi per matrimoni al mondo, che vanta numerose inserzioni pubblicitarie in testate giornalistiche tra cui National Geographic, Lonely Planet e la Gazzetta dello Sport.

Questa iniziativa è testimonianza del profondo rapporto che negli anni si è instaurato tra il reparto di radiologia senologica di Massa e la comunità locale.

Fino al 25 febbraio la possibilità di iscriversi al corso del costo di 158 euro ed il contributo avrà un alto valore simbolico di sostegno alla sanità pubblica ed andrà a rafforzare i fondi a disposizione per migliorare ulteriormente Civico dell’ex ospedale di Carrara, sede del centro di senologia.

L’iniziativa è patrocinata dall’associazione il Volto della Speranza, attiva sul territorio provinciale da oltre 40 anni e protagonista di numerose campagne di sensibilizzazione verso la diagnosi precoce di tumore al seno e di vicinanza umana e psicologica alle donne colpite da questa patologia. Importanti anche le campagne di autofinanziamento che hanno portato all’acquisto di essenziali apparecchiature medicali, come gli ultimi due ecografi donati proprio al reparto di senologia di Massa Carrara. All’ organizzazione del corso ha anche svolto un ruolo significativo Simone Ortori, tecnico radiologo e fotografo amatoriale, che si è occupato di avvicinare il mondo della medicina con quello dell’arte fotografica.

L’inizio del corso è previsto martedì 28 alle 21 nella sede di Arci Focus in viale Eugenio Chiesa 27 a Massa. Per info telefonare al numero 340930889.