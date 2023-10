A lezione da Baker Hughes. Mondo del lavoro in vetrina

Avvicinare i giovani al mondo del lavoro con visite a eccellenze produttive del territorio. Sono 24 gli studenti dell’ultimo anno dell’indirizzo automazione dell’Iti Galilei di Avenza che, nei giorni scorsi, accompagnati dai loro docenti, hanno visitato l’insediamento di Baker Hughes operante in Italia principalmente al Nuovo Pignone. L’iniziativa, in cui i ragazzi hanno potuto ‘toccare con mano’ la realtà produttiva, rientra all’interno dell’ultima azione prevista dal ‘Progetto Prometeo’, promosso dalla Provincia all’interno del bando ‘Azione province giovani’ finanziato dall’Unione delle Province d’Italia. Il progetto è pensato per offrire azioni di orientamento in entrata e in uscita dalle scuole superiori. In particolare Baker Hughes è stato il primo di una serie di appuntamento che coinvolgono studenti di istituti tecnici e professionali, in un calendario di visite ad alcune realtà produttive e logistiche del nostro territorio. "Con Prometeo miravamo ad attenuare il disallineamento tra le competenze professionali formate – ha dichiarato il presidente della Provincia, Gianni Lorenzetti – e le esigenze delle aziende, offrendo a studenti e famiglie un percorso orientativo di conoscenza delle realtà produttive del nostro territorio, favorendo una scelta consapevole dei percorsi post diploma". Ad accogliere gli studenti e i docenti è stato Massimiliano Turci, direttore dello stabilimento, insieme Norberto Petriccioli amministratore unico del Consorzio Zia, uno dei partner del progetto, oltre a funzionari del servizio programmazione scolastica della Provincia. Dopo alcuni cenni sulla storia del polo produttivo massese, Turci ha presentato le attività di Baker Hughes in Italia come azienda di tecnologia al servizio di energia e industria, che sviluppa e produce soluzioni innovative e all’avanguardia per supportare la transizione energetica a livello globale. Una particolare attenzione durante la visita è stata dedicata a quanto realizzato a Massa dal montaggio della nuova Turbina LM9000, o all’assemblaggio completo di un cosiddetto ‘treno’ di turbo compressione e generazione di energia.