A fuoco un appartamento disabitato, paura in via Carriona

Un fumo scuro usciva dalle finestre del primo piano. Il forte odore di bruciato è stato il campanello d’allarme per gli abitanti di via Carriona a Carrara quando, intorno alle 18 di ieri, si sono accorti che c’era un’abitazione che stava andando a fuoco. Così in strada sono scesi tutti, chi in ciabatte chi appena tornato dal lavoro, per capire se all’interno ci fosse qualcuno. Hanno allertato i soccorsi, sul posto i vigili del fuoco di Carrara poi supportati dal nucleo di Massa per spegnere le fiamme, che ormai avevano letteralmente bruciato il sottotetto e distrutto anche il solaio.

I presenti preoccupati per la presenza di qualcuno all’interno hanno spiegato che quella casa sarebbe abbandonata da tempo, ma i vigili del fuoco al suo interno hanno trovato dell’oggestistica che potrebbe ricondurre ad un uso abusivo da parte di qualcuno, forse un senzatetto.

Il grosso portone all’entrata è sbarrato da reti elettrosaldate, diverso per alcune finestre aperte che facilitano l’accesso, una possibile vie d’entrata per chi volesse trovare riparo anche se dalle prime informazioni sembra che non ci fosse nessuno all’interno. La lancia ha spruzzato acqua per ore perché le parti in legno hanno dato sfogo a un incendio difficile da domare. Sul posto anche i sanitari del 118 e le forze dell’ordine, quest’ultime per fare chiarezza sull’accaduto.

Sulla causa scatenante non si hanno ancora certezze ma l’ipotesi dell’incendio doloso potrebbe essere tenuta in considerazione dagli inquirenti, dato che la casa era disabitata e nessuna utenza sarebbe stata in grado di scatenarlo.