A febbraio la commissione

Proseguono gli incontri per il piano regolatore portuale. Dopo il confronto del presidente Mario Sommariva con i tecnici del ministero per predisporre le controdeduzioni alle osservazioni alla Vas, a metà febbraio la commissione del ministero sarà in città per verificare sullo scalo i dettagli del progetto che prevede una sostanziale razionalizzazione degli spazi e l’ampliamento delle banchine all’interno della foce del Carrione, per consentire operazioni commerciali consone a un porto che vuole affacciarsi nel futuro. Il presidente Sommariva si è dichiarato fiducioso perché "le varie commissioni hanno capito e condiviso il nostro metodo di lavoro. Per questo progetto abbiamo lavorato seriamente e con professionalità avvalendoci dei migliori studi e questo è stato notato e apprezzato. Pertanto abbiamo superato importanti esami come quello del Comune, della Regione e del ministero alle Infrastrutture. Adesso c’è il passaggio importante della Vas e una volta avviato il progetto esecutivo saremo sottoposti alla Via, la valutazione di impatto ambientale che entrerà nel merito di quanto verrà realizzato. A metà febbraio contiamo di presentare al ministero le controdeduzioni alle osservazioni per ricevere il nulla osta".