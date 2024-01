A Carrara la sfilata a bordo del Maggiolino

Le Befane a Carrara sono arrivate a bordo di uno sfavillante maggiolino bianco, tipo cabriolet. Erano in tre e hanno distribuito caramelle e dolciumi a tutti i bambini e le bambine che hanno incontrato. Una vera e propria festa itinerante è andata in scena nelle principali vie e piazze del centro, che nonostante la pioggia non ha impedito alle tre simpatiche Befane di salutare i piccoli e farsi con loro una foto ricordo. A volere le Befane in centro sono stati commercianti di Carrara, che con questa bella e riuscita sorpresa chiudono il ciclo di manifestazioni natalizie per salutare clienti e visitatori. Nonostante la pioggia le Befane sono state accolte con grande entusiasmo, strappando più di un sorriso non soltanto ai più piccoli. Sono state tante le persone che in strada si sono fermate semplicemente a salutarle o che hanno voluto farsi un selfie con loro.