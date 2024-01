97 Comuni affidano servizio rifiuti a Retiambiente

Retiambiente: dopo i Comuni lunigianesi ne entrano anche 13 della Garfagnana, portando così a 97 il numero delle amministrazioni comunali che hanno affidato il servizio al gestore unico del settore dei rifiuti. L’assemblea straordinaria dei soci, presieduta dal vicepresidente di Retiambiente, Maurizio Gatti, ha approvato l’unico punto all’ordine del giorno, con il 100% del favore dei presenti, dopo la lettura di una relazione del consiglio di amministrazione e firmata dal presidente dell’azienda, Daniele Fortini. "Procedere in questo processo di aggregazione rappresenta un percorso fondamentale per la capogruppo e per le proprie società – ha commentato il coordinatore del Comitato di controllo analogo e sindaco di Podenzana, Marco Pinelli -, stiamo lavorando in modo tale che si possa arrivare a operare nel 100 per cento dei Comuni dell’Ato". L’Autorità di Ambito con la fine del 2024 vedrà anche l’ingresso in Retiambiente dei Comuni di Carrara e di Massa, per poi procedere con il Comune di Lucca.