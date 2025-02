75mila euro per promuovere il territorio

Ci sono 75mila euro per progetti culturali e di promozione del territorio. È quanto stanziato dall’amministrazione per avere idee vincenti per promuovere le bellezze di Carrara. 25mila euro saranno destinati solo alle Pro loco. Per ottenere il finanziamento si deve partecipare a un bando presentando domanda entro il 17 marzo. Il bando è rivolto ai soggetti pubblici o privati, che non svolgano attività di lucro, con la sola esclusione di partiti politici e associazioni sindacali. Quanti svolgono attività di lucro possono essere ammessi a contributo per iniziative per le quali sia prevista la devoluzione degli utili in beneficenza, oppure per attività coerenti con gli atti di programmazione o indirizzo dell’ente, di particolare rilevanza e utili a promuovere il prestigio e l’immagine del territorio. La proposta progettuale dovrà descrivere in maniera chiara l’ubicazione e le modalità di svolgimento, specificando gli adempimenti previsti per legge in materia di sicurezza a carico dell’organizzatore. Le domande vanno presentate utilizzando l’apposito modulo da scaricare all’indirizzo www.comune.carrara.ms.it, vanno indirizzate al Settore 4 Cultura e Turismo del Comune di Carrara, piazza 2 Giugno numero 1, 54033, oppure consegnate a mano all’ufficio protocollo del Comune, aperto da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13 e il martedì e giovedì dalle 15,30 alle 17, oppure spedita tramite raccomandata A.R., o ancora inviata tramite pec all’indirizzo [email protected]. Per informazioni è possibile telefonare da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13 al numero 0585 64.12.89, o scrivere una mail a [email protected].