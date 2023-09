"7 su 10 giovani bevono troppo: esperti a Martina di Massa a confronto"

Sette giovani su dieci che hanno deciso di aderire ai controlli di ‘Notte della qualità’, il progetto del Serd dell’Usl Toscana Nord Ovest, sono risultati positivi all’alcol test sabato notte. Numeri preoccupanti. Tanti giovani si sono fermati e hanno accolto la proposta del servizio delle dipendenze dell’Asl per misurare il proprio tasso alcolemico e prendere consapevolezza della reale pericolosità dei rischi connessi all’abuso, alcol, davanti all’Essenza Lounge Bar a Marina di Massa.

Sono stati contattati 118 ragazzi, 87 maschi e 31 femmine. Di questi 71 avevano tra i 18 e i 25 anni, 43 erano nella fascia compresa tra i 26 e i 30 e 4 erano over 30. Degli 89 test effettuati con l’etilometro, 61 sono risultati positivi, pari a una percentuale del 68%. Gli operatori del Serd apuano hanno inoltre fornito informazioni, sull’uso di alcol e altre sostanze, a 72 giovani.

Hanno invece ricevuto un’ulteriore consulenza breve 22 ragazzi e, in un caso, si è reso necessario un intervento di riduzione del danno provocato dal tasso alcolemico, risultato piuttosto alto. In base alle condizioni fisiche, non si è comunque reso necessario il coinvolgimento del personale 118.

"Queste iniziative - commenta Maurizio Varese, responsabile dell’area dipendenze di Asl – sono un modo per arrivare a tutti quei giovani della notte che altrimenti non riusciremmo a contattare". Ringrazia gli operatori e il neo assessore Matteo Basteri. "Al di là del nuovo incarico – spiega Matteo Basteri, ex presidente della Commissione comunale per il sociale e attuale assessore all’edilizia privata del Comune di Massa – ritengo l’iniziativa, fatta da giovani volontari per i giovani, molto utile nell’ambito della prevenzione della malamovida. Per questo sono felice di aver partecipato e mi auguro che possa essere portata più spesso nel territorio massese".