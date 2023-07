67enne Pluripregiudicato Denunciato per Furto di 5mila Euro I Carabinieri della stazione di Lido di Camaiore hanno denunciato un 67enne pluripregiudicato per il furto di borse e contenuto per 5mila euro. La Questura ha anche emesso fogli di via obbligatorio a 4 soggetti slavi pluripregiudicati.