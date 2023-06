50 anni di Yamabushi Shotokan Karate Massa, il maestro De Simone festeggia con gli atleti

Giornata di festa, venerdì scorso, per il maestro Alessandro De Simone e per la Yamabushi Shotokan Karate Massa per i cinquanta anni di attività. "Cosa dire – spiega emozionato il maestro De Simone – siamo stanchi ma anche molto soddisfatti, anche quest’anno siamo arrivati alla conclusione della stagione sportiva e agonistica dei ragazzi della Yamabushi Shotokan Karate Massa. Venerdi scorso, presso la palestra della scuola media Malaspina, i nostri atleti sono stati sottoposti all’ultimo sforzo della stagione, quella degli esami, prima della pausa estiva, quest’anno con un emozione in più per i 50 anni di storia mia e della scuola".

La festa è proseguita dopo gli esami con una esibizione di tutti gli atleti, grandi e piccini e con con rinfresco finale. "Dal 1973 al 2023. Il primo mezzo secolo di attività – ha concluso De Simone – è passato, contiamo di iniziare a settembre con il secondo, con altri e tanti successi dei nostri giovani e giovanissimi ragazzi. Alla festa hanno partecipato anche molti degli atleti che sono cresciuti con noi nel corso di questi anni, a tutti è stato consegnato un gadget come ricordo di questa giornata, per aver fatto parte di questa lunga storia del karate in questa provincia. In qualità di attuale presidente, nonché di tecnico di questa storica associazione, sono onorato di aver preso questo incarico dai miei predecessori circa 25 anni fa e di averlo portato a compimento di mezzo secolo di attività. Ringrazio i fondatori, Mariano D’Alessandro, Mirco Manfredi e Francesco Bertuccelli, che mi hanno sempre sostenuto, anche solo con un semplice incoraggiamento e riconoscenza per il lavoro svolto fino ad oggi".