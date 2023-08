"43 milioni a rischio a Massa: la riforma del Pnrr del Governo Meloni"

MASSA

"Sono quasi 43 milioni di euro nella provincia di Massa Carrara che rischiano il definanziamento a seguito della riforma del Pnrr voluta dal Governo Meloni, incapace di dar seguito ai programmi stabiliti". A sostenerlo è Luana Mencarelli (nella foto), coordinatrice provinciale del Movimento 5 Stelle, che esprime "preoccupazione dopo aver ricevuto l’informativa alle Camere riguardante questa riforma. Nel documento si parla di definanziamento totale delle voci di investimento che più impattano sui territori come, per citarne alcune, quella sul dissesto idrogeologico, la rigenerazione urbana ed i piani urbani integrati. Meloni ha deciso di privare i Comuni dei fondi necessari alla realizzazione di queste opere in modo netto e senza preavviso, mettendo a rischio, come espresso anche da Anci, la continuità di finanziamento per le opere già in cantiere". Mencarelli evidenzia che nella proposta del Governo di parla di ‘rifinanziare con altre fonti’ i progetti approvati "ma non si fa menzione di quali e quanti di questi fondi saranno accessibili. Inoltre il centro studi di Camera e Senato certifica l’impossibilità di coprire interamente il definanziamento del Pnrr. Nella sola Provincia di Massa Carrara rischiano di saltare progetti attesi e indispensabili per la mitigazione dei vari rischi su tutto il nostro fragile territorio provinciale, come la messa in sicurezza e i consolidamenti dei movimenti franosi. La scure però si è abbattuta non solo su interventi che riguardavano aspetti come la resilienza e il dissesto idrogeologico, ma anche quelli di rigenerazione urbana".