420mila euro per mettere in sicurezza Coloretta Ovest, intervento per regimare acque e consolidare terreni

Intervento da 420mila euro per mettere in sicurezza la frazione di Coloretta ovest. L’appalto è stato messo in gara e prevede stabilizzazione e messa in sicurezza dei terreni con la regimazione delle acque che scorrono in superficie, (ruscelli), con delle trincee drenanti. Ma è prevista anche la gestione dei terreni ‘argillosi’ con un trattamento chimico: saranno in pratica infiltrati dei sali per scambio ionico che permetteranno di consolidare i terreni così da proteggere l’abitato e garantire la tenuta delle infrastrutture. Coloretta Ovest è un borgo medioevale che si è sviluppato intorno ai mulini ad acqua, elementi fondamentali delle attività di trasformazione dei prodotti agricoli e che ancora oggi ne costituiscono la memoria storica e architettonica. Il punto è che dismettendo i mulini di fatto si sono perse captazione e regimazione dei canali di lavorazione e delle gore di alimentazione. L’acqua libera di muoversi ha accelerato la frana superficiale. Un dissesto che alla fine coinvolge infrastrutture viarie essenziali come la Strada Provinciale 37 per una lunghezza di circa 1,7 chilometri e la strada comunale “panoramica“, il campo da calcio, la caserma dei Carabinieri, l’istituto comprensivo statale, la palestra, l’ufficio postale, la banca e gli impianti per le telecomunicazioni. Per sistemare il versante e l’abitato quindi bisognerà regimare le acque superficiali con nuovi canali di scolo oppure riaprendo vecchi alvei tombati e ostruiti, modificare il pendio del terreno per evitare zone di ristagno, sistemazione della rete fognaria, trincee drenanti, captazione delle sorgenti, barriere di pozzi drenanti e nuova vegetazione a protezione di fossi, canali e torrenti.

FraSco