415mila euro per interventi su 2 ponti della Lunigiana

Ammontano a 415mila euro i lavori di manutenzione straordinaria che riguardano 2 ponti lungo due strade provinciali in Lunigiana: si tratta del ponte della Provinciale 15 di Calcinaia, nel comune di Casola, e di quello della strada provinciale 20 di Montedivalli, nel comune di Podenzana. In questi giorni, infatti, il settore tecnico della Provincia ha approvato la progettazione esecutiva e allo stesso tempo ha dato il via libera alla procedura negoziata di affidamento dell’intervento con almeno cinque operatori. Su queste opere la Provincia aveva già affrontato le spese tecniche per la progettazione e per i rilievi tecnici e i lavori di disgaggio per circa 45mila euro, portando quindi il costo complessivo a 460mila euro.