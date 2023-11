"39° Anniversario del Premio Letterario 'Candia Il Gioiello'"

Compie 39 anni il premio nazionale letterario ’Candia Il Gioiello’. Nel suggestivo scenario delle colline del Candia, tra monti e mare, si celebra oggi la cerimonia finale del premio promosso dal club culturale ’Giovello’ Mario Cagetti con il patrocinio di Regione, Provincia, Comune, con il contributo di Coldiretti e Confimpresa. Poesie di elevato spessore hanno caratterizzato questa edizione e alla giuria, presieduta da Angela Maria Fruzzetti affiancata da Giuliano Lazzarotti, Egizia Malatesta, Franco Pedrinzani, Franco Tortorella, Stefania Ratti, Giovanna Lorieri, l’arduo compito di stilare una classifica di merito tra i numerosissimi partecipanti. Dunque, al ristorante Il Gioiello, saranno accolti oggi, in un clima festoso, i ’cantori’ del Candia, molti dei quali riuniti in un delizioso pranzo conviviale che anticipa la cerimonia, che ha inizio alle 15,30. Artefice del successo del premio, è sicuramente Giovanna Lorieri, la quale ha ereditato dal padre, Giovanni, l’energia e la vitalità necessarie per portare avanti questo concorso da lui creato per omaggiare le colline del Candia. Un premio, dunque, che racconta il connubio tra arte poetica e vino, valorizzando i legami con il territorio e la tutela delle sue radici. I vincitori di questa edizione: nella sezione A ’Tema libero’ il primo premio va a Maurizio Bacconi di Roma; secondo Franco Casadei di Cesena; terzo classificato Giancarmine Fiume di Rovellasca Como. Premio ’Speciale Confimpresa’ a Roberto Ragazzi; premio Speciale giuria a Rita Muscardin; premio Speciale critica a Manuela Melissano; premio Speciale presidente a Franco Fiorini.

Ricevono il ’Premio eccellenza’ i poeti Myriam Chiappini e Ubaldo Spiga, mentre il ’Premio speciale giovani’ va a Nicole Turba. Premio speciale Gian Lorieri ai seguenti poeti: Davide Rocco Colacrai; Tiziana Monari; Anna Maria Carmassi; Mara Penso; Monica Gulminelli. Segnalazione di merito per: Caterina Bertocchi; Cesare Marchetti; Luciano Manfredi; Stefano Baldinu; Umberto Tommasiello; Maria Alieta Franca Serponi; Rosanna Nicolini; Maria Renata Paolinelli ; Rita Spada; Marina Buffa; Asia Bacchilega; Carlo Giusti; Anna Maria Mustardino; Fiorenza Perotto; Fabio Lagomarsini; Laura Tonelli; Pietro Spirito; Ivan Vicenzi ; Flaminia Arigoni; Augusto Finessi ; Maria Grazia Franceschetti; Nazzareno Bartolozzi; Frederic Pascali; Mino Napoletano.

Nella tradizionale sezione B, Uva e Vino, vince Angela Cristina Broccoli di Corbetta (Mi); seconda classificata Lolita Rinforzi di Assisi; terzo Danilo Ceirani di Latina. Premio Speciale dialetto a Maria Antonietta Di Maria di Carrara; premio Speciale della critica a Furio Detti di Camugnano (Bo); premio Speciale giuria a Linda Lercari di Lucca; premio Speciale del presidente a Davide Caputa di Genova. Premio Speciale Gian Lorieri per i poeti: Tonina Tessa; Alessandro Corsi; Roberta Pisani; Roberto Pinarello. Segnalazione di merito per: Raffaella Ferrari; Daniele Cristiano Callegari; Tiberio La Rocca; Vito Bonanno; Giovanna Mosti ; Graziella Marchetti; Giancarlo Boldrini.