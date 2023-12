"30 anni di Circolo Endas: un impegno costante per Antona"

Ha compiuto 30 anni il circolo sportivo e culturale Endas di Antona, voluto e realizzato grazie all’impegno e al costante lavoro di un folto gruppo di antonesi. Il circolo, inaugurato a dicembre 1993, è nato come centro di aggregazione sia per giovani che meno giovani, luogo dove trascorrere il tempo libero. Il merito di tale evento va sicuramente all’Unione sportiva e culturale di Antona che dal 1980, anno della sua costituzione, ha promosso e organizzato importanti iniziative di carattere sportivo e culturale. L’Us culturale Antona si è poi fusa con il Circolo Endas dando vita ad un solo organismo che ad oggi ha portato nel millenario borgo tantissime iniziative di carattere culturale e sportive, con eventi di rilievo e notevole spessore. Basti ricordare il famoso premio nazionale di poesia e fiaba ’Alpi Apuane’, ideato dallo scrittore Enrico Pea che riuscì coinvolgere i massimi esponenti della cultura italiana dell’epoca. Il premio Alpi Apuane può vantare la presenza in giuria del Nobel Giuseppe Ungaretti e di Mario Tobino, Mario Luzi e molti altri nomi importanti nel panorama culturale italiano, e come segretario il giornalista Valeriano Cecconi. Dopo la scomparsa di Pea il concorso si assopì per lungo tempo rivitalizzato poi dall’Us culturale Antona, contando sulla collaborazione del critico d’arte Mario Cagetti. Il premio, condotto in seguito dalla presidente, Nedda Mariotti Giromella, è sospeso da alcuni anni.

Tuttavia le iniziative culturali ad Antona non mancano e con il Circolo Endas è stato possibile creare anche il piccolo museo ’Antona, com’eravamo’, dedicato a Ferugenta Pasqualini, la compianta maestra che fu la memoria storica di Antona. Il museo è presente in paese dal 1997 e si è sempre proposto di valorizzare, conservare e tramandare alle future generazioni la storia, gli usi, i costumi, gli antichi mestieri di un borgo che dal XIII al XIV secolo è stato un comune rurale autonomo. Castanicoltura, pastorizia e agricoltura, senza dimenticare l’antica tradizione del Maggio e gli antichi giochi di strada, sono memoria del museo che negli anni si è arricchito di documenti storici, materiale fotografico ed antichi testi del Maggio, sia lirico che drammatico. E’ possibile ammirare antichi costumi dei Maggianti risalenti ai primi anni del ‘900 e quelli della Compagnia dei Maggianti di Antona, attiva fino agli anni ‘80 del secolo scorso. E ancora il successo del trofeo sportivo di Antona, corsa ciclistica per juniores, i tornei estivi di calcetto, del gioco della palla a mano, la sagra della castagna e le tradizioni ad essa connesse. E sulle tradizioni, momenti indimenticabili restano la gara dell’intreccio, creando ceste con rami di salice e castagno, e la ’corsa della secchia’, riservata a donne d’altri tempi, ancora capaci di portare sul capo una secchia di rame ricolma d’ acqua, utilizzando il gualco.

Insomma, trent’anni di intensa attività che premia tutte quelle persone che in questo progetto hanno creduto, tra cui Giorgio Giromella, la presidente del circolo Nanda Della Bianchina e Sabino Giuseppini, veterano dei soci, nonché tutto il gruppo di lavoro, fedele ai programmi. Da non dimenticare il compianto Gian Carlo Bertuccelli che tanto ha fatto per far rivivere la "sua" bella Antona. Per celebrare il trentennale, il circolo ha realizzato una pubblicazione che raccoglie il percorso fino alle attività di dicembre 2023.

Angela Maria Fruzzetti