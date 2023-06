200 Studenti Lunigiana Iniziano Esami Maturità, Parla Prof. Giannarelli

di Roberto Oligeri

Sono oltre 200 ,in Lunigiana, gli studenti iscritti alle prove di Maturità, che iniziano oggi. A confermarlo, il professor Mario Giannarelli di Sassalbo , 33 anni, uno dei più giovani presidenti di Commissione in Italia agli attuali esami. "I candidati in Lunigiana sono oltre 200 e stamani si inizia con il tema di Italiano. Domani la seconda prova scritta cambia le proprie caratteristiche dipendentemente dall’indirizzo di studio frequentato. La settimana prossima - spiega Giannarelli - avranno inizio i colloqui orali. L’anno scorso ero in veste di presidente di Commissione in quel di Lucca, quest’anno invece sono al Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci“ a Villafranca Lunigiana. Cosa provo? E’ innanzitutto un felice ritorno per me, che avevo iniziato ad insegnare presso l’Istituto Pacinotti Belmesseri - prosegue il professor - e adesso mi trovo a fare soprattutto il garante esterno per conto del Ministero. Mi devo pertanto occupare del controllo procedurale di tutte le disposizioni attinenti gli esami di Maturità, che tutto si svolga in maniera corretta, efficiente nel rispetto dell’ordinanza ministeriale 452023. E’ mio compito ed onere verificare che l’esame di Stato sia svolto in maniera ineccepibile". Cosa si sente di dire ai candidati?- " Voglio dire loro- sottolinea Giannarelli- che i giorni migliori, sono proprio quelli in cui ci si mette alla prova. Sono anche i giorni più felici, sono quelli di cui ci ricorderemo sempre per tutto il resto della nostra vita. Sono inoltre, è bene dirlo, quelli che attendono quelli che attendono coloro che non si sono mai arresi durante il percorso di studio. Un sincero augurio quindi di buona maturità a tutti i candidati impegnati in questi giorni".