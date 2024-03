"15ª edizione di ’Ovoquadro’ a Massa: artisti e pasticceri per la solidarietà"

Domani, alle 17, viene inaugurata la 15ª edizione di ’Ovoquadro’, l’iniziativa frutto della collaborazione di Gumdesign di Viareggio (Gabriele Pardi e Laura Fiaschi) con la sede di Massa-Carrara di Fondazione Sos il Telefono Azzurro Ets col patrocinio di Provincia, Comune di Massa, attraverso l’assessorato alla cultura, e Lapet. Si tratta di una mostra che sarà ospitata quest’anno nella suggestiva Villa Cuturi di Marina di Massa dove artisti e maestri pasticceri provenienti da tutta Italia daranno vita allo speciale evento di solidarietà che si prolungherà fino a domenica 24 marzo. L’iniziativa benefica è stata presentata in Comune dall’assessore alla cultura Monica Bertoneri con il collega al sociale Francesco Mangiaracina insieme a Mariagiovanna Guerra di Telefono Azzurro Massa Carrara e Luigi Covelli di Lapet, l’associazione di professionisti tributaristi che da anni segue e supporta l’evento.

Saranno coinvolti 28 artisti e maestri pasticceri che dovranno realizzare con tecnica a piacimento un’opera originale dedicata all’uovo di Pasqua con attenzione al tema della mostra: ’La famiglia Punto-e-Virgola’, filastrocche in cielo e in terra di Gianni Rodari. Gli artisti selezionati quest’anno sono: Vittore Baroni, Lia Battaglia, Luciana Bertaccini, Renzo Bighetti, Manola Caribotti Tiziana Casini , Gian Luca Cupisti, Maria Rita Dolfi, Graziano Dovichi, Giò Guerri, Graziano Guiso, Bruno Larini, Dario Longo, Eliana Maria Lorena , Angelo Lussiana, Clara Mallegni, Marzia Martelli, Anna Paola Micheli, Monica Michelotti, Stefano Montagna, Angela Palese, Achille Pardini, Mafalda Pegollo, Nicola Perucca, Silvana Pianadei, Serena Pruno, Rosanna Rotondi e Vince.

Oltre alla Gelateria Cioccolateria Haziel di Massa, sempre in prima fila a sostenere i volontari apuani di Fondazione Sos il Telefono Azzurro, si sono uniti in questa edizione Giuliano Casotti pastry chef, la cioccolateria La Missione di Sarzana, l’Istituto alberghiero Minuto, La pasticceria La Parigina di Seravezza e la pasticceria Patalani di Viareggio. In questa edizione di ’Ovoquadro’ il vescovo Mario Vaccari ha voluto donare un uovo a tema realizzato dai ragazzi dell’Alberghiero di Massa sotto la guida del professor Stefano Giorgi. Nella decorazione dell’uovo si sono unite le Guardie d’Onore della sezione di Massa Carrara; la Polizia municipale di Massa parteciperà con un uovo realizzato da Davide e Claudio della Gelateria Haziel.

Come consuetudine, ’Ovoquadro’ da ampio spazio alla creatività dei bambini. All’interno della mostra si potranno ammirare gli elaborati a tema realizzati dai bambini della scuola d’infanzia ’Turano’ e della classe IV B della scuola Gentili di Fossola.

Domenica 24 marzo, alle ore 16, Antonio Bertelloni , alias AntonPippo”, alla presenza dei piccoli artisti, dei loro genitori e dell’insegnante Laura Biggi batterà l’asta dei lavori realizzati dai bambini che hanno voluto contribuire così alla raccolta fondi per la Fondazione Sos il Telefono Azzurro Ets. Seguirà, alle 17, l’asta dei quadri donati dagli artisti con battitore d’eccezione l’architetto Corrado Lattanzi titolare di Antichità Lattanzi a Carrara, quindi l’estrazione della lotteria delle uova di cioccolato. Anche i bambini che frequentano la ’ludoteca’ del carcere di Massa, guidati dalle volontarie di Fondazione Sos il Telefono Azzurro insieme ai loro papà, hanno interpretato il tema con un elaborato che decorerà l’uovo che rappresenta la Fondazione Sos il Telefono Azzurro realizzato da Marcello Russo della cioccolateria La Missione di Sarzana e donato da Tassoni Salumi e Formaggi. Numerose anche le attività collaterali.