Carrara, 23 febbraio 2019 - Manca davvero poco all’inizio di Tirreno Ct e Balnearia, le due fiere dedicate alla ristorazione e all’accoglienza. Non solo i 350 espositori, ma anche convegni e concorsi nazionali. Questi i primi eventi in programma: domani taglio del nastro alle 11,30 della 39esima edizione «Tirreno Ct». L’Aspi dalle 10 promuove i vini del territorio di Lucca e Massa Carrara, alle 15 invece il corso «Pane e vino» e alle 17 la birra Monasta. Nello stand Fib le finali toscane del concorso «Sparkling tour» dedicato ai cocktail a base di bollicine.

Lunedì il convegno «Professione sommelier» a cura di Aspi alle 10 in sala convegni Michelangelo. Allo stand Amira il concorso «Maitre dell’anno» della sezione toscana mare. Dall’Accademia pizzaioli il concorso «Master pizza champion», il talent dedicato ai mastri pizzaioli. La Fib ospita «Il king di top barman» con i migliori barman provenienti da tutta Italia per sfidarsi e diventare i migliori. Da «Good in food» la terza edizione del campionato italiano «Eccellenze italiane» legate alla pizza. «Pizza e pasta italiana» promuove il primo campionato «La pizza in bianco», novità per esaltare il valore della mozzarella. Si passa poi a martedì: Aspi promuove il «Gavi» e il «Soave».

Allo stand Amira la 17esima edizione del concorso «Aspiranti futuri talenti maitres Amira», e dall’Accademia pizzaioli «Pizza senza frontiere», la tappa di selezione del concorso internazionale. La Federazione italiana gelatieri promuove in questa giornata il concorso nazionale «Oscar del gelato 2019» con i migliori artigiani che si sfideranno nei gusti crema e cioccolato. Pizza e alta cucina si incontrano allo stand di pizza e pasta Italiana con il concorso «Pizza a due» tra chef e pizzaioli. Mercoledì al ristorante delle Nazioni l’organizzazione Tirreno trade, in collaborazione con tutte le associazioni di categoria dell’ospitalità e della ristorazione e degli istituti alberghieri organizza un evento sensibile e particolare: «Insieme a voi con un sorriso».

I protagonisti di questa iniziativa saranno gli alunni diversamente abili delle scuole alberghiere che si cimenteranno nella preparazione pratica e del servizio di un menù molto divertente e simpatico con ingredienti principali: affetto, simpatia e gioia. Appuntamento con il te delle 17, allo stand di Aspi si impara degustare la bevanda.