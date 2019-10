Carrara, 30 ottobre 2019 - I campionati del mondo unificati sono senza dubbio il più grande, unico e leggendario evento in tutta la storia delle arti marziali e sport da combattimento. Il 31 ottobre, 1, 2 e 3 novembre a partire dalle 10,30 all’interno del padiglione B del complesso fieristico Imm Carrarafiere, si terrà la settima edizione dei campionati del mondo unificati di arti marziali. Un evento unico nel suo genere, che è riuscito a fare qualcosa che non era mai stato fatto prima d’ora in tutta la storia delle arti marziali: riunire più di 10mila atleti provenienti da tutto il mondo sotto i valori dello sport e della condivisione.

Nel corso del tempo, sempre più federazioni mondiali e Paesi sono entrati a far parte di questa enorme realtà: basti pensare che la prima edizione, svoltasi nel 2013, ha coinvolto sei federazioni mondiali e, nel tempo, sono diventate oltre 30. Tantissime le discipline coinvolte: kick boxing, muay thai, k1, mma, grappling, karate, kung fu e sanda, taekwondo, boxe chinese, all styles, forms, kobudo, wcsa rules, ufr mixed rules, point fighting, continuous fighting, ico rules. Grandissima novità di quest’anno è la collaborazione con l’international martial art games committee, una delle più grandi organizzazioni coreane di arti marziali che, all’interno dei campionati unificati, porterà uno spettacolo incredibile: l’ottava edizione degli international martial art games, che per la prima volta l’Italia si è aggiudicata sbaragliando la concorrenza di altri 7 paesi interessati all’organizzazione. L’assegnazione dell’evento all’Italia si è svolta lo scorso ottobre durante il congresso mondiale IMG a Pyoyang in Corea del Nord, alla presenza della delegazione italiana.

© Riproduzione riservata

L’evento Img 2019 ospiteràche convergeranno con i loro paesi a Carrarafiere, tra cui la federazione mondiale di taekwondo itf, la federazione internazionale di judo wjf, il raduno mondiale di ju jitsu della wjjf, la coppa del mondo per club di karate. Altro grande evento ospitato all’interno dei campionati unificati, sono gli mma world championships, che vedranno coinvolti centinaia di atleti provenienti da oltre 40 paesi che si contenderanno, all’interno della gabbia, il titolo di campione mondiale di Mma.