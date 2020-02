Carrara, 11 febbraio 2020 - Danze e giochi di colori sbarcano al Teatro degli Animosi, che ospiterà tre appuntamenti domenicali di spettacoli per grandi e piccini, offrendo al pubblico più giovane l’occasione di scoprire lo storico teatro a seguito della sua lunga chiusura. Il primo appuntamento si terrà domenica 16 febbraio alle 16, con lo spettacolo teatrale Colours, organizzato dalla compagnia del Tpo in collaborazione con la coreografa newyorkese Catherine Galasso.

Lo spettacolo si presenta come uno spazio abitato da colori che riflettono emozioni, stati d’animo, sentimenti, oggetti che entrano in relazione con i corpi delle performers, il tutto esternato attraverso la danza delle tre piccole sorelle protagoniste: blu, rossa e gialla. Le figure create all’interno della coreografia sono ispirate dai comportamenti infantili e dalle varie relazioni umore-colore che sono alla base dell’intero spettacolo e che danno forma alle emozioni e alle immagini mentali. Una danza ritmica e giocosa che coinvolgerà i più piccoli trasportandoli in un mondo colorato e gioioso, fatto di quadri animati e di giochi coinvolgenti.

Ideazione: Davide Venturini, Francesco Gandi. Coreografia: Catherine Galasso. Danza: Valentina Consoli, Valentina Sechi, Bela Dobiášová. Visual design: Elsa Mersi. Computer Engineering: Rossano Monti

Musiche: Spartaco Cortesi. Scene: Katiuscia Meli, Livia Cortesi. Costumi: Chiara Lanzillotta. Produzione Compagnia Tpo in coproduzione con Teatro Metastasio.

I biglietti si possono trovare in prevendita alla biglietteria della Sala Garibaldi in via Verdi, al prezzo di 8 euro per gli adulti e 5 euro per i bambini. La biglietteria è aperta giovedì 13, venerdì 14, sabato 15 febbraio, con orario 10–12,30 e 17–18,30 e il giorno dello spettacolo dalle 10 alle 12,30, mentre dalle 15 sarà possibile trovare i biglietti al Teatro degli Animosi.