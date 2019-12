Carrara, 11 dicembre 2019 - Fa tappa a Carrara per il secondo anno consecutivo la 24° edizione di Toscana Gospel Festival: sabato 14 e giovedì 19 dicembre in programma due concerti imperdibili a Avenza, con ingresso gratuito. L’amministrazione comunale di Carrara, su input dell’Assessore alla Cultura Federica Forti, aderisce anche per il Natale 2019 a Toscana Gospel Festiva, un progetto di Officine della Cultura, che vede tra i suoi partner anche Fondazione Toscana Spettacolo onlus. Sabato 14 dicembre, alla chiesa della Santissima Mediatrice e giovedì 19 dicembre presso la chiesa di S. Pietro, in programma i concerti dei New Millennium Gospel Singers e di Pastor Ron Gospel Show.



Il Toscana Gospel Festival, che si prepara ancora una volta a travolgere ed entusiasmare il pubblico toscano, è un progetto di Andrea Laurenzi per Officine della Cultura in collaborazione con Associazione Toscana Gospel, direzione artistica Andrea Laurenzi e Luca Baldini, direzione generale Massimo Ferri. Il programma della ventiquattresima edizione è intenso e vedrà un susseguirsi continuo di concerti in varie città della regione. Il cartellone prevede ventitré spettacoli in teatri prestigiosi, chiese storiche, piazze e luoghi speciali, dando spazio a gruppi che provengono da varie parti degli USA, dalla Georgia alla Louisiana, dal Nebraska, a Washington DC e naturalmente New York, grazie alla sensibilità di tante Istituzioni Locali, ma anche al sostegno di Regione Toscana e della sede fiorentina del Consolato Generale degli Stati Uniti d’America e di aziende e soggetti privati.

Alle tradizionali tappe di Firenze, Prato, Siena, Arezzo, Montevarchi, Empoli, Cortona, Sansepolcro, Massa e Cozzile, Calenzano, Monteriggioni, Fucecchio, Marciano della Chiana, Chiusi e Carrara si sono aggiunte Montepulciano, Portoferraio, San Giovanni Valdarno, San Piero a Sieve e Badia a Settimo. Il primo appuntamento in programma a Avenza, alla chiesa della Santissima Mediatrice, sabato 14 dicembre, vede protagonisti i New Millennium Gospel Singers, una formazione che raccoglie alcuni fra i migliori talenti della musica gospel internazionale, in un eccezionale accostamento di voci e timbri dalle sfumature profonde. Nato nel 2000 per festeggiare il Nuovo Millennio, il gruppo è stato formato dal genio del Reverendo Keith Moncrief già creatore e leader di gruppi di fama mondiale. The New Millennium hanno al loro attivo centinaia di concerti in tutta Europa, in una strepitosa ascesa verso il successo. In Italia il gruppo si è esibito in prestigiosi teatri fra cui: il Donizetti di Bergamo, la Basilica di San Marco a Milano, il teatro Olimpico di Roma, il Sashall di Firenze.

Accanto agli arrangiamenti più moderni del gospel contemporaneo non mancheranno i temi tradizionali nelle sue versioni più amate dal grande pubblico, in un bland di musica coinvolgente ed emozionante che arriverà diritto al cuore dell'ascoltatore coinvolto in un dialogo interattivo sin dai primi brani. Inizio concerto ore 21.15, con ingresso libero. L’Amministrazione comunale ringrazia per la collaborazione i Parroci delle due Chiese dove si terranno i concerti. Il programma completo della rassegna su www.toscanagospelfestival.net