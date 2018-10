2 min





Carrara, 12 ottobre 2018 - Rombano i motori a Carrarafiere, si apre la «4X4fest». Fino a domenica spazio alle ultime novità in fatto di auto a trazione integrale delle case automobilistiche di tutto il mondo, esibizioni in pista e escursioni alle cave. E inoltre oggi alle 15 alla sala Canova, il Touring club italiano presenta il servizio dedicato alla città, nel cuore del marmo, uscito sul numero di settembre della rivista Touring. La presentazione avviene all’interno della tavola rotonda sul tema «La via del marmo. Nuovi e antichi percorsi per rilanciarela vocazione del territorio e costruire un’economia turistica basata su unicità e valore», organizzata da Touring, Imm e Comune. All’incontro partecipano Stefano Ciuoffo, assessore Attività produttive della Regione, il sindaco Francesco De Pasquale, Federica Forti, assessore Cultura, Gianni Lorenzetti, sindaco di Montignoso, Pierlio Baratta, assessore Bilancio di Massa, Dino Sodini, presidente della Camera di commercio, Fabio Felici, presidente Imm e Davide Lambruschi, console Touring di Massa. L’evento costituisce un’occasione di confronto sulle modalità di sviluppo dell’economia legata al turismo verso le mete meno conosciute della Toscana in un momento storico di grandi cambiamenti che vedono un turista alla ricerca di nuovi luoghi, suggestioni e modalità per vivere la propria vacanza. L’incontro sarà moderato da Isabella Brega, caporedattore centrale della rivista Touring e autore del servizio. Per partecipare all’evento, che si svolge nell’ambito della 18esima edizione del salone «4x4Fest», i soci, presentando fra le 14 e le 15 la propria tessera alla biglietteria lato monti di via Maestri del Marmo, ingresso 5, potranno ritirare un ingresso omaggio.

