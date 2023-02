Centrosinistra alle primarie

Massa, 21 febbraio 2023 – Nessuna convergenza su un nome che unisca, né per il Partito Democratico tantomeno per la coalizione di centrosinistra. La fumata nera è uscita stasera dal tavolo dei possibili alleati: nessun candidato unitario per le prossime elezioni comunali di Massa, quindi l’unica strada resta quella delle primarie. E giovedì i partiti della coalizione si riuniranno ancora per stabilire i criteri e i tempi della sfida.

Ora si apre il dibattito sui nomi. Bisognerà vedere se alle primarie della coalizione di centrosinistra si metteranno in gioco anche l’ex deputato Fabio Evangelisti e l’ex ambasciatore Cesare Maria Ragaglini che già hanno annunciato la loro candidatura alla guida di liste civiche.

Intanto sul dilaniato Pd si abbattono anche le dimissioni di Davide Ronchieri che, con una lettera aperta, lascia gli incarichi nella direzione regionale e nell’assemblea provinciale del partito nel quale militava dal 2014, dopo aver guidato il Sel di Massa Carrara.

Ecco il testo.

«Ho vissuto con sofferenza il lento e inesorabile logorarsi del Pd. Avevo aderito con la convinzione che fosse la casa di chi volesse fare politica con la P maiuscola. Ed è con altrettanta sofferenza che oggi rimetto la tessera di iscrizione al partito e gli incarichi in direzione regionale e in assemblea provinciale. L’ambizione di chi fa politica dovrebbe essere quello di cambiare in meglio la vita delle persone. Per far sì che questo accada servono però tre ingredienti: una coscienza del mondo in cui si vive, un’idea del mondo al quale si aspira e un’idea del ruolo della politica e della sua funzione sociale. Il Partito democratico ha smarrito questi punti di riferimento mentre nuove energie per fare politica emergono dal civismo che qualcuno si ostina a ignorare.

Oggi il PD è, a giusta ragione, percepito dagli elettori come il partito del potere. A livello nazionale, dopo una devastante sconfitta, l’ideale di un congresso rifondativo si è frantumato sull’ennesimo scontro tra candidati alla segreteria. Chiunque vincerà questo congresso governerà un partito irrisolto.

A Massa, dopo anni di governo della città e rappresentanti nelle istituzioni regionali e nazionali, ci troviamo in coda a tutte le classifiche in termini di servizi, occupazione, sviluppo e, soprattutto, inquinamento.

In questo scenario assistiamo da settimane a uno stillicidio di polemiche, autocandidature, passi di lato, tavoli che saltano, rinvii. Uno spettacolo tra il grottesco e l’osceno, messo in scena da gruppi dilaniati da personalismi mascherati da ideali senza un vero progetto politico.

Vorrei appartenere ad una forza politica che avesse ben chiaro quali siano le cose da cambiare. Che mettesse al centro della sua azione il contrasto alla finanza rapace che genera diseguaglianze e ingiustizia. Non è sufficiente autoproclamarsi difensori dei deboli. Anche la destra sociale si occupa di deboli e diseguaglianze.

Vorrei una forza politica che avesse una grande visione anche per questo territorio. Che fosse cosciente delle enormi potenzialità e dei grandi problemi. Vorrei un sindaco che facesse tutto quello che è in suo potere per la bonifica della zona industriale, essenziale per dare un futuro per questa terra.

Un sindaco che non si trasformi nello sceriffo della città ma che guardi davvero a quali siano i reali problemi dei giovani e le loro possibilità di socializzazione. Un sindaco che comprenda le possibilità di una zona tanto meravigliosa quanto abbandonata e martoriata. Che faccia della tutela del territorio la sua priorità.

Invidio chi ancora riesce a credere nella speranza che questo partito possa aspirare a tanto. A loro va il mio più sincero abbraccio. Per me questa storia termina oggi.