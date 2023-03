Ciclismo: nuovo progetto del Casano Matec con 13 juniores

La squadra juniores del Casano Matec

Massa, 8 marzo 2023 - Per il Casano Matec parte un nuovo progetto dopo quello lanciato prima della pandemia. L’obbiettivo quello di avere una squadra juniores competitiva tenuto conto che dei 13 atleti a disposizione ben 11 sono del primo anno.

A sostenere il progetto la riconferma di tutti gli sponsor, primo fra tutti la Matec Industries con il suo amministratore delegato Matteo Goich che oltre al ciclismo sostiene altri sport.

Per l’imprenditore massese e per sua moglie Barbara Lorieri, sostenere lo sport in generale ed i giovani è una vera e propria vocazione. Della formazione juniores i due riconfermati sono Failli e Stella ai quali i dirigenti e direttori sportivi chiedono un salto di qualità, dopo le ottime prestazioni che hanno saputo offrire in passato.

Tra i corridori al debutto in categoria invece alcuni di essi hanno saputo distinguersi e la fiducia non manca per continuare a far bene, mentre ci sono anche alcuni giovani che arrivano dalla Sicilia (saranno seguiti in particolare dal Ds Alessandro Mansueto) i quali dopo la fine dell’anno scolastico potranno gareggiare con maggiore frequenza in Toscana.

Gli altri direttori sportivi della squadra sono Giuseppe Di Fresco e Daniele Della Tommasina mentre il team manager continua ad essere Christian Castagna. La squadra presentata presso l’incantevole tenuta “La Zamparina” sulla collina della Fortezza nel comune di Montignoso ha debuttato nel Gp Giuliano Baronti a Cerbaia di Lamporecchio dove è stato autore di una bella e generosa prestazione Matteo Gabelloni raggiunto dopio una fuga neglik ultimik chilometri.

Tra le gare in programma nel 2023 la “Ciociarissima”, il Giro della Valdera e quello della Lunigiana, mentre è da segnalare la nuova maglia realizzata per la stagione appena iniziata con il celeste quale colore di fondo.

LA SQUADRA: Alex Stella, Filippo Agostinelli, Alessio Anguillesi, Francesco Bertini, Davide Bufalini, Emanuele Calabria, Eugenio Calcina, Samuele Catalano, Alessandro Failli, Matteo Gabelloni, Nunzio Fallo, Samuele D’Angelo, Leonardo Sica. DS Giuseppe Di Fresco, Daniele Della Tommasina, Alessandro Mansueto.

STAFF: Team manager Christian Castagna; accompagnatori Michele Vittori, Aldo Cappelli, Giulio Fruzzetti.

Antonio Mannori