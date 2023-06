Va a cercare funghi e sparisce: l’amico dà l’allarme

Seravezza (Lucca) 13 giugno 2023 – Ore d’ansia a Seravezza per un uomo di 70 anni. Poco prima delle 14 di oggi, martedì 13 giugno, i vigili del fuoco di Lucca sono stati allertati per la ricerca di un settantasettenne che era andato a cercar funghi con un amico, in zona Seravezza.

Durante l'escursione l'amico ha perso i contatti con l'uomo e, non riuscendo più a trovarlo, ha allertato i soccorsi. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del distaccamento di Pietrasanta, che si sono messi alla ricerca del settantenne. Insieme ai pompieri sono intervenuti anche una unità di comando locale, speleo-alpino-fluviale, e l'elicottero drago. In arrivo sul posto anche le unità cinofile, personale del nucleo Sapr (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) e personale del nucleo Tad (Topografia Applicata al Soccorso). L’intervento è tutt'ora in corso.

Notizia in aggiornamento.

Maurizio Costanzo