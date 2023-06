Pietrasanta, truffa dello specchietto: denunciato un 32enne

Pietrasanta (Lucca), 21 giugno 2023 - Simula un incidente e pretende 250 euro dalla sua vittima. Per questo i carabinieri hanno denunciato un 32enne, residente nel Pistoiese, per il reato di truffa: secondo quanto spiegato l'uomo, una settimana fa nel centro di Pietrasanta, alla guida di un veicolo preso a noleggio, avrebbe simulato un incidente con un'auto condotta da una donna del posto, pretendendo poi 250 euro in contanti quale risarcimento per l'asserito danno allo specchietto del suo mezzo. La somma è stata consegnata dall'automobilista dopo aver effettuato un prelievo ad uno sportello automatico.

Una volta incassato il denaro l'indagato sarebbe subito risalito in auto e sarebbe fuggito. Le indagini dei carabinieri, con acquisizione di numerose immagini di videosorveglianza, hanno permesso di individuare il presunto responsabile, deferito in stato di libertà alla procura di Lucca. A carico del 32enne chiesta anche l'emissione del foglio di via obbligatorio da Pietrasanta.