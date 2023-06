Trovato l'uomo disperso mentre andava a cercare funghi nel bosco

Riomagno (Lucca) 14 giugno 2023 - Dopo ore di ricerche, partite ieri, 13 giugno, questa mattina, attorno alle ore 10, grazie all'intervento congiunto tra le squadre dei Vigili del Fuoco e del Sast è stato individuato l'uomo che da ieri era disperso nei boschi sopra Malbacco. L'uomo è stato trovato all'interno di un canalone presso le Cave di Trambiserra ed è stato raggiunto dalle squadre di terra. Ad una prima ricostruzione pare che sia scivolato dal declivio riportando ferite lievi. Non riuscendo però a risalire ed essendo spaventato dalla presenza di animali selvatici, avrebbe trovato riparo in un anfratto, passando lì tutta la notte, battuta da forti piogge. Al momento le squadre di terra hanno raggiunto l'uomo, mentre altre stanno predisponendo un'aerea idonea al verricellamento dello stesso da parte dell'elicottero Pegaso, in quanto le difficili condizioni orografiche dove si trova attualmente non permettono il prelievo in situ. Era il pomeriggio di ieri quando i Vigili del fuoco del Comando di Lucca sono stati allertati per la ricerca di un settantasettenne che era andato a cercar funghi con un amico in zona Seravezza. Durante l'escursione l'amico aveva perso i contatti con l'uomo e, non riuscendolo più a trovare, ha allertato i soccorsi. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del distaccamento di Pietrasanta, che si sono messi alla ricerca del settantenne, cercando di rintracciarlo mettendosi alla ricerca sulle sue tracce. Insieme ai Vigili del fuoco sono intervenuti anche un Ucl (Unità di comando locale) per il coordinamento delle operazioni, i Saf (speleo-alpino-fluviale) e l'elicottero dei Vigili del fuoco Drago. Sono stati impegnati nelle ricerche a tutto campo anche le unità cinofile, il personale del nucleo Sapr (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) e personale del nucleo Tad (Topografia Applicata al Soccorso).

Notizia in aggiornamento